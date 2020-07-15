duma.gov.ru Депутат Оксана Пушкина раскритиковала законопроекты Мизулиной

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Усложнение процедуры изъятия детей из неблагополучных семей может поставить под угрозу их безопасность и лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Об этом РБК заявила депутат-единоросс Оксана Пушкина, комментируя законопроект об изменении Семейного кодекса, который во вторник был предложен сенатором Еленой Мизулиной и ее коллегами. В другом законопроекте сенатор предлагает запретить браки между однополыми людьми, а также браки с трансгендерами.

Оксана Пушкина - замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она является одним из авторов законопроекта "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации". Парламентарий подтвердила, что согласна с необходимостью менять работу служб опеки в этой сфере, но считает предложения Мизулиной "бездумными".

"Я согласна с тем, что процедуру изъятия детей из семьи нужно совершенствовать. Органы опеки нередко совершают ошибки, но усложнение процедуры само по себе не даст нам желаемого результата. Если бы все было так просто! Бездумный запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей", - объяснила она свою позицию.

По мнению Оксаны Пушкиной, в первую очередь государство должно провести кардинальную реформу службы опеки и попечительства. "Нужно утвердить понятные и единые для всех критерии эффективности работы этих структур, привлечь туда профессиональных юристов и психологов. Сделать эту работу прозрачной и понятной обществу. Частью этой реформы может стать усложнение процедуры изъятия детей", - говорит депутат.

Те же ограничения на изъятия детей, которые предлагает Мизулина, грозят лишь усугубить ситуацию. По мнению Пушкиной, подобные действия выглядят как "примитивные запреты и усложнение процедур", которыми нельзя решить проблему. "Мы просто рискуем запереть детей-жертв с родителями-тиранами, лишить государство инструментов воздействия на такие семьи. Мы вытолкнем в серую зону самые страшные преступления в отношении несовершеннолетних, "детей-маугли" может стать гораздо больше", - сказала она.

Проект поправок в семейное законодательство, который, в частности, предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, был внесен в Государственную думу 14 июля. Его авторы - семь сенаторов, в их числе Елена Мизулина (указана первым автором), Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова и Маргарита Павлова. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изъятие детей без решения суда подразумевает "презумпцию виновности" родителей, что противоречит законодательству.

Сейчас изъять ребенка из неблагополучной семьи органы опеки могут при появлении "непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью". Установить эту угрозу органы опеки могут в результате проверки семьи. Авторы законопроекта утверждают, что в законодательстве нет четкого определения такой угрозы и установить ее появление можно только с помощью экспертного заключения.

Сотрудникам органов опеки также предлагается запретить входить в дома и квартиры для проверки бытовых условий без согласия жильцов. Также авторы законопроекта предлагают запретить возможность отмены усыновления спустя три года после его оформления.

Еще одна поправка в Семейный кодекс, внесенная сенаторами, запрещает заключать браки между лицами одного пола, в том числе сменившими пол. Кроме того, согласно законопроекту, таким парам нельзя усыновлять детей.

Мизулина объяснила, что эти изменения обусловлены новыми конституционными положениями. Речь идет о поправке в Конституцию, "защищающую институт брака как союз мужчины и женщины".

По словам Оксаны Пушкиной, "предложенные сейчас изменения прямо противоречат 19-й статье Конституции, которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения". "Готовы ли мы в XXI веке с трибуны Государственной думы признать, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации являются в России гражданами второго сорта? Что человек, чья личная жизнь отличается от нашей, - untermensch (недочеловек)?" - заявила депутат, опасаясь, что принятие законопроекта усилит различные формы дискриминации.

Оксана Пушкина также заметила, что авторы поправок не понимают, скольких людей коснутся эти изменения, поскольку в России нет даже примерной статистики однополых пар и трансгендерных людей.

Предложенные сенаторами законопроекты проанализировал Проект правовой помощи трансгендерным людям. Там считают, что изменения прямо направлены на то, чтобы запретить транслюдям вступать в браки. Кроме того, изменения коснутся и порядка смены гендерного маркера в документах - если их примут, то замена свидетельства о рождении после смены пола станет невозможной, пишет "Сноб".

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием отклонить все предложения сенаторов. "Это нарушает права тысяч людей на благополучную жизнь в России. Единственное, что им остается, - это просить убежища в других странах. Также подобные дискриминационные практики приводят к росту насилия в отношении гомосексуальных и трансгендерных россиян", - считают авторы обращения. Петицию подписали почти 10 тысяч человек.