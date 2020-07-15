ВСЕ ФОТО Только восемь стран мира выразили готовность уже сегодня принимать российских туристов "на необременительных условиях"

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Причем при въезде в большую часть стран туристам потребуется предоставить справки об отсутствии COVID-19, при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста (к примеру, в ОАЭ)

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Только восемь стран мира выразили готовность уже сегодня принимать российских туристов "на необременительных условиях".

Как рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, это Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты.

Причем при въезде в большую часть стран туристам потребуется предоставить справки об отсутствии COVID-19, при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста (к примеру, в ОАЭ), а также заполнение на границе специальных анкет (к примеру, в Мексике), сообщает сайт АТОР.

Но это не означает, что россияне могут отправляться на эти курорты уже сегодня. Международное сообщение должно открыть Министерство транспорта на основе рекомендаций Роспотребнадзора. К концу июля этот скоромный список "открытых стран" может расшириться, так как многие из них намерены пересмотреть сроки открытия своих границ для туристов из РФ.

К примеру, Италия, Германия и Франция предоставят соответствующую информацию 15 июля, Греция может назвать сроки открытия границ 27 июля, Кипр и Финляндия намерены рассмотреть условия въезда россиян с середины августа.

Испания предоставит соответствующую информацию к концу июля. Будет ли в списке "разрешенных" стран Россия, пока неизвестно. Но в Испании первые туристы из стран ЕС уже появились. В рамках пилотной программы по отработке антикоронавирусных мер на испанские курорты отправились тысячи туристов из Германии и Англии. Местные власти разработали особые протоколы принятия туристов, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Во время каждого завтрака у всех отдыхающих измеряют температуру, все туристы обязаны носить маски, дезинфицировать руки спиртовым средством, надевать одноразовые перчатки. С 15 июля на Майорке и других Балеарских островах введен обязательный масочный режим. Маски необходимо носить не только в закрытых общественных помещениях, но и на улице. Это требование не распространяется пляжей, зон бассейнов и спортивных мероприятий.

Эта жесткая ограничительная мера была введена местными властями после масштабных вечеринок, устроенных сотнями приезжими в курортных городах острова. Толпы подвыпивших отдыхающих танцевали, орали, прыгали на машинах, обнимались, не соблюдая никаких мер предосторожности и социальной дистанции. Местные СМИ описали это пьяное сборище как хаос, устроенный сорвавшимися с цепи коронавируса.

Si lo dice Matias Valles es que lo están haciendo muy mal.



El Govern no arregla esta temporada y daña la siguiente - Diario de Mallorca https://t.co/TJo28kFFHG— jhg (@HorrachJordi) July 15, 2020

Extrapolable a británicos en Mallorca https://t.co/KuOO4R7ha7— Jorge Moreno Saborit (@MorensSsS) July 15, 2020

Напомним, Роспотребнадзор 8 июля предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы - Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. В ведомстве указывали, что эти 13 стран можно рассматривать "в качестве кандидатов" для возобновления авиасообщения на первом этапе. Было направлено обращение властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" высказались о "целесообразности" возобновления международного авиасообщения в два этапа. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что обсуждение возобновления международных перелетов из России начнется с 15 июля.