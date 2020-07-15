Турция и Россия начали переговоры о возобновлении авиасообщения

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил Источник РИА "Новости" в турецком ведомстве подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что точная дата открытия авиаперелетов пока не известна

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 13 июля затронули тему восстановления авиасообщения между странами и поручили соответствующим ведомствам начать переговоры по этому вопросу. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу заявил агентству Anadolu, что Турция с 15 июля восстанавливает авиасообщение с Россией. Он напомнил, что на фоне нормализации эпидемиологической ситуации Турция возобновила авиасообщение с 31 страной мира и активно контактирует с управлениями авиации еще 20 стран.

Источник РИА "Новости" в турецком ведомстве подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что точная дата открытия авиаперелетов пока не известна. В авиакомпании Turkish Airlines, в свою очередь заявили, что никаких рейсов между двумя странами на сегодня не запланировано: перевозчики ожидают дальнейших указаний властей.

Источник ТАСС в одной из авиакомпаний также сообщил, что Минтранс РФ пока не уведомлял российские авиакомпании о возобновлении авиасообщения между РФ и Турцией. Однако часть туроператоров уже выставили в продажу турпакеты в Турцию с вылетами начиная с 24 июля рассказали "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии. Некоторые туры предлагаются на базе чартерных рейсов, некоторые - на базе регулярных перелетов Turkish Airlines. Ранее Turkish Airlines сообщил о планах с 1 августа начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, а позже возобновить полеты в регионы РФ.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Турция, Египет, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия и Арабские Эмираты уже выразили готовность принимать российских туристов "на необременительных условиях", но это не означает, что россияне могут отправляться на эти курорты уже сегодня. Международное сообщение будет открыто министерством транспорта РФ на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

При въезде в большую часть стран туристам потребуется предоставить справки об отсутствии COVID-19, при пересечении границы они будут подвергаться термометрии. В некоторых государствах обязательным требованием является скачивание приложения, которое будет отслеживать местонахождение туриста (к примеру, в ОАЭ), а также заполнение на границе специальных анкет. К концу июля список "открытых стран" может расшириться, так как многие из них намерены пересмотреть сроки открытия своих границ для туристов из РФ.

К примеру, Италия, Германия и Франция предоставят соответствующую информацию 15 июля, Греция может назвать сроки открытия границ 27 июля, Кипр и Финляндия намерены рассмотреть условия въезда россиян с середины августа.

Испания предоставит соответствующую информацию к концу июля. Будет ли в списке "разрешенных" стран Россия, пока неизвестно. Но в Испании первые туристы из стран ЕС уже появились. В рамках пилотной программы по отработке антикоронавирусных мер на испанские курорты отправились тысячи туристов из Германии и Англии. Местные власти разработали особые протоколы принятия туристов, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Во время каждого завтрака у всех отдыхающих измеряют температуру, все туристы обязаны носить маски, дезинфицировать руки спиртовым средством, надевать одноразовые перчатки. С 15 июля на Майорке и других Балеарских островах введен обязательный масочный режим. Маски необходимо носить не только в закрытых общественных помещениях, но и на улице, кроме пляжей, зон бассейнов и спортивных мероприятий.

8 июля Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы - Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. В ведомстве указывали, что эти 13 стран можно рассматривать "в качестве кандидатов" для возобновления авиасообщения на первом этапе. Было направлено обращение властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" высказались о "целесообразности" возобновления международного авиасообщения в два этапа. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что обсуждение возобновления международных перелетов из России начнется с 15 июля.