ВСЕ ФОТО Надпись "Государственная дума" на фасаде нижней палаты парламента России лишилась одной из букв "А" в результате сильного ветра в Москве. "Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят. Возможно, к утру", - сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова

АГН "Москва" / Мобильный репортер В Дмитровском, Сергиево-Посадском городских округах и городском округе Пушкинский Московской области в субботу выпал крупный град диаметром один-три сантиметра

Фото NEWSru.com В соцсетях его сравнили с бомбежкой бронебойными снарядами

Фото NEWSru.com

Надпись "Государственная дума" на фасаде нижней палаты парламента России лишилась одной из букв "А" в результате сильного ветра в Москве. "Работают специалисты, которые в ближайшее время все починят. Возможно, к утру", - сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова. По ее словам, буква помялась и требует реставрации.

Ранее в субботу столичное управление МЧС предупреждало о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с, дожде, грозе и граде. В комплексе городского хозяйства сообщили, что ветер сохранится до конца суток.

Столичные коммунальщики работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра и оперативно устраняют его последствия. В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что порывы ветра в субботу достигали 17 м/с. По данным источника агентства, порывами ветра в разных районах Москвы повалило более десятка деревьев. Пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что ветер повалил 15 деревьев, повредив пять припаркованных автомобилей. Департамент транспорта сообщал, что упавшие из-за ветра деревья блокировали движение трамваев на Живописной и Тимирязевской улицах, там работают компенсационные автобусы.

В Дмитровском, Сергиево-Посадском городских округах и городском округе Пушкинский Московской области в субботу выпал крупный град диаметром один-три сантиметра. В соцсетях его сравнили с бомбежкой бронебойными снарядами, передает телеканал "360".