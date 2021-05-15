Геннадий Виноградов

Ася Домрачева / YouTube Депутат и его сын были задержаны 13 мая, им вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ. Березовский районный суд арестовал Виноградовых на два месяца. Уголовное дело об убийстве некого "гражданина Б." в городе Артемовский было возбуждено 20 сентября 2003 года

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В Свердловской области арестованы депутат городской думы Артемовского городского округа от "Единой России" Геннадий Виноградов и его 40-летний сын Романа по обвинению в причастности у убийству в 2003 году.

По словам источника РИА "Новости" в силовых структурах региона, причастность обоих к совершению преступления установлена в результате проведенных следственных действий на территории Артемовского и поселка Красногвардейский.

Депутат и его сын были задержаны 13 мая, им вменяется ч. 2 ст. 105 УК РФ. Березовский районный суд арестовал Виноградовых на два месяца. Уголовное дело об убийстве некого "гражданина Б." в городе Артемовский было возбуждено 20 сентября 2003 года.

По данным источника "Коммерсанта-Урал" в силовых структурах, расследование убийства велось 18 лет, однако только сейчас у следствия появились данные, указывающие на причастность депутата и его сына. В проведении мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ.

Членство Виноградова в "Единой России" приостановлено до решения суда, сообщил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий. Глава пресс-службы регионального исполкома ЕР Максим Бестфатер в беседе с Daily Storm заявил, что в партии не знали о ведущемся 18 лет следствии по делу об убийстве. "Но как мы об этом узнаем заранее? У нас же нет своего партийного Следственного комитета", - отметил Шептий.