Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал правоохранителей жестко пресекать попытки героизации Ильназа Галявиева, убившего 9 человек и ранившего еще 23 во время стрельбы в казанской гимназии N175.

На координационном совещании с правоохранительными органами республики Минниханову доложили "о выявлении в интернете большого количества ресурсов, которые в своих публикациях героизируют преступника, ежедневно рассказывая подробности его жизни".

Авторы таких публикаций "не просто не осуждают жестокое преступление, а побуждают к совершению подобных действий". Глава Татарстана заявил, что любые попытки романтизации стрелка должны быть под особым взором правоохранителей.

По поручению Минниханова в учебных заведениях республики организованы проверки. Сотрудники полиции побывали в каждой школе, усилены меры безопасности, сообщается на сайте президента Татарстана.

После нападения Галявиева учеников гимназии N175 перевели в школу N174, там усилили меры безопасности. Школе предоставили двух сотрудников Росгвардии, которые работают с 7.00 до 20.00 и будут там находиться до окончания учебного года, рассказала замдиректора по воспитательной работе школы N174 Резеда Харисова.

Сотрудники Росгвардии провели для коллектива инструктаж, на котором отрабатывались действия администрации школы, педагогов и учеников. 174-я школа оснащена арочной металлорамкой, магнитным ключом, у охранника есть ручной металлоискатель и тревожная кнопка.

Тревожные кнопки также находятся на вахте и в кабинете директора школы. По периметру здания установлены семь видеокамер, внутри - еще 11, передает "Татар-информ".

Замначальника управления образования Казани Альберт Ахметов подчеркнул, что посторонние не могут войти в 174-ю школу, а для родителей есть тамбур, чтобы укрыться от дождя и холода.

По словам Ахметова, после совещания с родителями и педагогами было решено, что 9-е и 11-е классы гимназии N175 продолжат учебу очно на базе школы N174 с 17 мая. Для них выделен отдельный блок, с ними будут работать свои же учителя, а также психологическая служба МЧС. Для учеников с первого по четвертый, с пятого по восьмой и десятого классов планируется организовать дистанционное обучение. В школе N171 будут организованы дежурные классы для первоклассников.