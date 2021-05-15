В России за последние сутки подтвердилось 8790 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Всего в России зарегистрирован 4 931 691 случай заражения, прирост составляет 0,18%.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости в сутки показали Ненецкий автономный округ (0%), Еврейская автономная область (0,02%) и Республика Тыва (0,03%).
Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 115 480 человек.
Выписано по выздоровлению за сутки 9866 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 547 500 человек. Под медицинским наблюдением остаются 499 002 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3073 (58)
Санкт-Петербург - 749 (34)
Московская область - 671 (9)
Ростовская область - 205 (13)
Воронежская область - 131 (11)
Нижегородская область - 125 (16)
Саратовская область - 120 (4)
Иркутская область - 115 (8)
Республика Саха (Якутия) - 108 (3)
Свердловская область - 104 (10)
Красноярский край - 100 (7)
Республика Крым - 98 (3)
Пермский край - 96 (9)
Челябинская область - 96 (6)
Самарская область - 95 (15)
Краснодарский край - 94 (12)
Волгоградская область - 93 (6)
Республика Башкортостан - 91 (2)
Ленинградская область - 87 (8)
Ульяновская область - 77 (11)
Ярославская область - 77 (4)
Новосибирская область - 77 (3)
Тверская область - 76 (2)
Пензенская область - 73 (5)
Калининградская область - 64 (4)
Брянская область - 64
Белгородская область - 64 (2)
Курская область - 63 (2)
Кемеровская область - 62 (2)
Омская область - 61
Алтайский край - 61 (12)
Ивановская область - 60 (2)
Кировская область - 60
Архангельская область - 59
Липецкая область - 59 (6)
Оренбургская область - 58 (5)
Псковская область - 57 (1)
Тюменская область - 55 (6)
Владимирская область - 54 (3)
Смоленская область - 53 (5)
Калужская область - 53
Ставропольский край - 52 (5)
Республика Чувашия - 51 (1)
Тульская область - 51 (5)
Орловская область - 49 (2)
Республика Карелия - 48 (3)
Астраханская область - 48 (2)
Рязанская область - 46 (2)
Ханты-Мансийский автономный округ - 45 (1)
Удмуртская Республика - 44 (6)
Вологодская область - 43 (3)
Мурманская область - 39 (2)
Новгородская область - 38
Республика Дагестан - 37
Тамбовская область - 36 (2)
Республика Бурятия - 34 (1)
Республика Татарстан - 34
Курганская область - 33
Хабаровский край - 31
Республика Хакасия - 30 (2)
Костромская область - 28
Республика Мордовия - 28 (1)
Забайкальский край - 28 (1)
Республика Коми - 27 (3)
Приморский край - 26 (1)
Севастополь - 25 (2)
Томская область - 24
Кабардино-Балкарская Республика - 19 (2)
Сахалинская область - 15
Ямало-Ненецкий автономный округ - 15
Республика Марий Эл - 15
Республика Алтай - 13 (1)
Республика Калмыкия - 13 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 13 (3)
Амурская область - 13
Республика Ингушетия - 12
Республика Северная Осетия-Алания - 10 (1)
Республика Адыгея - 9
Чеченская Республика - 9 (1)
Камчатский край - 7
Магаданская область - 5
Республика Тыва - 5
Чукотский автономный округ - 3
Еврейская автономная область - 1 (1)