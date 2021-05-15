В России за последние сутки подтвердилось 8790 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19

АГН "Москва" / Денис Гришкин Всего в России зарегистрирован 4 931 691 случай заражения, прирост составляет 0,18%

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

В России за последние сутки подтвердилось 8790 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Всего в России зарегистрирован 4 931 691 случай заражения, прирост составляет 0,18%.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости в сутки показали Ненецкий автономный округ (0%), Еврейская автономная область (0,02%) и Республика Тыва (0,03%).

Также за сутки зафиксировано 364 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 115 480 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 9866 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 547 500 человек. Под медицинским наблюдением остаются 499 002 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3073 (58)

Санкт-Петербург - 749 (34)

Московская область - 671 (9)

Ростовская область - 205 (13)

Воронежская область - 131 (11)

Нижегородская область - 125 (16)

Саратовская область - 120 (4)

Иркутская область - 115 (8)

Республика Саха (Якутия) - 108 (3)

Свердловская область - 104 (10)

Красноярский край - 100 (7)

Республика Крым - 98 (3)

Пермский край - 96 (9)

Челябинская область - 96 (6)

Самарская область - 95 (15)

Краснодарский край - 94 (12)

Волгоградская область - 93 (6)

Республика Башкортостан - 91 (2)

Ленинградская область - 87 (8)

Ульяновская область - 77 (11)

Ярославская область - 77 (4)

Новосибирская область - 77 (3)

Тверская область - 76 (2)

Пензенская область - 73 (5)

Калининградская область - 64 (4)

Брянская область - 64

Белгородская область - 64 (2)

Курская область - 63 (2)

Кемеровская область - 62 (2)

Омская область - 61

Алтайский край - 61 (12)

Ивановская область - 60 (2)

Кировская область - 60

Архангельская область - 59

Липецкая область - 59 (6)

Оренбургская область - 58 (5)

Псковская область - 57 (1)

Тюменская область - 55 (6)

Владимирская область - 54 (3)

Смоленская область - 53 (5)

Калужская область - 53

Ставропольский край - 52 (5)

Республика Чувашия - 51 (1)

Тульская область - 51 (5)

Орловская область - 49 (2)

Республика Карелия - 48 (3)

Астраханская область - 48 (2)

Рязанская область - 46 (2)

Ханты-Мансийский автономный округ - 45 (1)

Удмуртская Республика - 44 (6)

Вологодская область - 43 (3)

Мурманская область - 39 (2)

Новгородская область - 38

Республика Дагестан - 37

Тамбовская область - 36 (2)

Республика Бурятия - 34 (1)

Республика Татарстан - 34

Курганская область - 33

Хабаровский край - 31

Республика Хакасия - 30 (2)

Костромская область - 28

Республика Мордовия - 28 (1)

Забайкальский край - 28 (1)

Республика Коми - 27 (3)

Приморский край - 26 (1)

Севастополь - 25 (2)

Томская область - 24

Кабардино-Балкарская Республика - 19 (2)

Сахалинская область - 15

Ямало-Ненецкий автономный округ - 15

Республика Марий Эл - 15

Республика Алтай - 13 (1)

Республика Калмыкия - 13 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 13 (3)

Амурская область - 13

Республика Ингушетия - 12

Республика Северная Осетия-Алания - 10 (1)

Республика Адыгея - 9

Чеченская Республика - 9 (1)

Камчатский край - 7

Магаданская область - 5

Республика Тыва - 5

Чукотский автономный округ - 3

Еврейская автономная область - 1 (1)

