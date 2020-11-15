Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки увеличилось на 22 572

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве коронавирус диагностировали у 6271 пациента, в Санкт-Петербурге - у 1944. В Подмосковье COVID-19 выявили у 812 человек. Общее число заразившихся в России с начала марта достигло 1 925 825.За весь период пандемии в стране выявлено уже 1 млн 925 825 эпизодов заболевания

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки увеличилось на 22 572, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Днем ранее штаб сообщал о 22 702 новых случаях, что стало максимумом за все время пандемии.

В Москве коронавирус диагностировали у 6271 пациента, в Санкт-Петербурге - у 1944. В Подмосковье COVID-19 выявили у 812 человек. Общее число заразившихся в России с начала марта достигло 1 925 825.За весь период пандемии в стране выявлено уже 1 млн 925 825 эпизодов заболевания.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 352 человека, из них 75 - в Москве, 41 - в Санкт-Петербурге, 14 - в Ростовской области, 13 - в Нижегородской области, 12 - в Московской. Таким образом, число умерших из-за COVID-19 с начала пандемии в России превысило 33 тысячи.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба. В субботу она составляла 1,73%.Поправились и выписаны 1 млн 439 985 человек за все время, в том числе 14 456 - за сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 452 654.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. Во многих российских регионах ситуация с коронавирусом становится сложнее. Так, накануне в Северной Осетии из-за роста числа заболевших гражданам перестали оказывать плановую медпомощь. Такое же решение приняли власти Хакасии, Алтайского края и Липецкой области.

В Петербурге уже почти 2 тысячи заболевших за сутки: 1944 новых эпизода за сутки.

Кроме того, еще 812 в Московской области, 412 - в Нижегородской области, 358 - в Карелии, 343 - в Архангельской области, 333 - в Свердловской области, 328 - в Красноярском крае, 315 - в Ростовской области, 308 - в Воронежской области. В остальных субъектах суточный прирост не превысил 300.Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе (по 0,6%), Республике Марий Эл, Калмыкии, Татарстане и Чукотском автономном округе (по 0,7%).

Число зараженных коронавирусом по всему миру приближается к 54 миллионам, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших находится США (более 10,9 млн), следом идут Индия (более 8,8 млн) и Бразилия (более 5,8 млн).