В Ярославле в исправительной колонии N1 нашли мертвым заключенного, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН. По утверждению ведомства, медики пытались реанимировать осужденного, но безрезультатно.По факту смерти региональное управление СК начало доследственную проверку.

Как пишет сетевое издание "Ярновости", погибший - бывший директор "Комбината соцпитания" Владимир Руденко, осужденный на три с половиной года за мошенничество. По предварительной информации, уточняет агентство, он разбил голову, упав со второго этажа.

Издание добавляет, что Руденко этапировали из СИЗО в пятницу, 13 ноября. До этого заключенный был на карантине.

ИК-1 в Ярославле стала известна после публикаций "Новой газетой" и фондом "Общественный вердикт" видеозаписи пыток заключенных. В ролике несколько сотрудников колонии массово избивали осужденного Евгения Макарова.

Видео записали для отчета перед начальством о "воспитательных мероприятиях". Вскоре СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Обвиняемыми стали 14 тюремщиков.