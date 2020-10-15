Передвижные камеры, которые в Москве используют для контроля за соблюдением правил дорожного движения, применят для поиска нарушителей режима самоизоляции, в том числе пешеходов. Соответствующий тендер на сайте госзакупок объявил Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Передвижные комплексы фотовидеофиксации модернизируют таким образом, чтобы они смогли фиксировать 50 новых составов правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции, предусмотренного статьей 6.3 КоАП. Победитель тендера должен модернизировать оборудование на микроавтобусах Ford Transit и "Газель Next", на которых установлены камеры видеофиксации. "Открытые медиа" попросили пояснить, как именно будет работать эта система, однако ответа не получили.

Помимо этого, камеры будут выявлять такие нарушения, как проезд на красный свет, непредоставление водителями преимущества пешеходам, выезд на перекресток в пробке, пересечение сплошной линии, движение между полос, нарушение правил остановки и стоянки. Общая стоимость контракта составляет 98,2 млн рублей, обновленные камеры должны быть готовы не позднее 25 декабря 2020 года.

Как сообщается в Telegram столичного департамента транспорта, новая система позволит автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других. "Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, и у нас пока нет информации будет ли использоваться в будущем. Это нужно на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости", - говорится в сообщении департамента.

"Тот, кто находится на карантине, кто болен или выздоровел, но все еще может заразить других, должен осознавать свою ответственность перед миллионами жителей города. При этом мы понимаем, что любая система может быть несовершенной, поэтому, после запуска нового функционала в каждом ошибочном случае будем всегда отдельно рассматривать штраф и отменять его", - заявили в Дептрансе, добавив, что понимают скептицизм горожан в отношении новых защитных мер. "Но вирус еще не исчез, а заболеваемость только растет. Нужно быть готовыми к любому сценарию, а еще лучше сделать все, чтобы не допустить ухудшения ситуации", - заключают авторы, призвав проявить заботу о своем и чужом здоровье.

В середине сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления. "Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова, добавив, что при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии.

В июле команда международных ученых под руководством специалистов Национального центра эпидемиологии Испании опубликовала результаты исследования, из которых следовало, что переболевший COVID-19 со временем может утратить иммунитет к коронавирусу. У 14% участников исследования, которые за два месяца до этого сдали положительные пробы на антитела, при повторном тестировании иммунитета не выявили.

А совсем недавно была зарегистрирована первая смерть человека, переболевшего коронавирусом и заразившегося им вторично. В июле 89-летняя жительница Нидерландов была доставлена в больницу и сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. Пять дней спустя она была выписана после того, как симптомы инфекции исчезли. Два месяца спустя женщина вновь была доставлена в больницу с высокой температурой и кашлем и вновь сдала тест на коронавирус, который дал положительный результат. На восьмой день ее состояние ухудшилось, а через две недели после этого она умерла.