Для посетителей московских ночных клубов и баров вводится обязательная регистрация номеров телефонов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о проведении эксперимента по ограничению доступа в дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения

Пресс-служба Президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о проведении эксперимента по ограничению доступа в дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. По его словам, в ночных заведениях невозможно соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а рост заболеваемости дает основания для введения повторного запрета на их работу.

"Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей. Поэтому после консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент", - говорится в сообщении.

С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить SMS на специальный короткий номер 7377.

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на Covid-19. Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса", - говорится в сообщении мэра.

В начале октября сообщалось, что в мэрии Москвы рассматривают сценарий временного закрытия ночных клубов, баров и караоке. Как пояснил источник в мэрии, необходимость введения таких мер власти объясняют "высоким трафиком в городе, несмотря на серьезную ситуацию с коронавирусом". "Нужно хотя бы как-то сократить количество людей в городе, иначе мы можем прийти к таким же жестким ограничениям, какие были весной", - отметил источник, пояснив, что о закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, речи пока не идет. Также сообщалось, что чиновники изучают зарубежный опыт ограниченного доступа в заведения и контроля за посетителями.