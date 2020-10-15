В России отмечено рекордное число умерших за сутки пациентов с коронавирусом

АГН Москва / Кирилл Зыков Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую

АГН Москва / Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявлено 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 286 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Число умерших за сутки - максимальное с начала пандемии. Всего в стране выявлено 1 354 163 заболевших и 23 491 умерший. В Москве за сутки прибавилось 3942 заболевших, 57 человек скончались. В столице за неделю на четверть выросло число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19, составив 319 человек, сообщает городской оперштаб.

Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую.

Число выписанных из российских больниц за сутки составило 8392 человека, общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 048 097 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3942 (57)

Санкт-Петербург - 638 (46)

Московская область - 439 (9)

Ростовская область - 281 (12)

Нижегородская область - 281 (6)

Воронежская область - 217 (5)

Свердловская область - 213 (7)

Красноярский край - 204 (4)

Ханты-Мансийский АО - 195 (1)

Архангельская область - 193

Иркутская область - 183 (1)

Алтайский край - 178 (6)

Кемеровская область - 177 (7)

Забайкальский край - 177

Ульяновская область - 174 (7)

Томская область - 170

Волгоградская область - 167 (3)

Оренбургская область - 167 (1)

Ставропольский край - 163 (6)

Республика Крым - 163 (3)

Ямало-Ненецкий АО - 162

Омская область - 158 (4)

Мурманская область - 157 (5)

Республика Коми - 156 (7)

Саратовская область - 152 (1)

Пензенская область - 150 (1)

Самарская область - 134 (3)

Тюменская область - 133 (1)

Республика Саха (Якутия) - 130

Новосибирская область - 127 (6)

Удмуртская Республика - 126 (5)

Хабаровский край - 120 (2)

Орловская область - 114 (1)

Пермский край - 111 (5)

Республика Бурятия - 107

Краснодарский край - 106 (4)

Тверская область - 104 (2)

Республика Алтай - 102

Приморский край - 101 (1)

Кировская область - 100 (1)

Ленинградская область - 99

Челябинская область - 97 (2)

Белгородская область - 94

Брянская область - 94 (2)

Ярославская область - 94

Калужская область - 90

Рязанская область - 90

Ивановская область - 88 (2)

Курская область - 85 (1)

Республика Дагестан - 84 (9)

Кабардино-Балкарская Республика - 82 (1)

Республика Карелия - 80

Республика Калмыкия - 80 (4)

Карачаево-Черкесская Республика - 80

Вологодская область - 79

Владимирская область - 78

Калининградская область - 78 (1)

Костромская область - 77 (5)

Сахалинская область - 75

Астраханская область - 70 (2)

Тульская область - 69 (1)

Республика Башкортостан - 69 (1)

Курганская область - 68 (3)

Республика Хакасия - 68 (3)

Тамбовская область - 67

Смоленская область - 66 (3)

Республика Мордовия - 66

Липецкая область - 64 (1)

Новгородская область - 64

Псковская область - 64

Амурская область - 62 (3)

Республика Адыгея - 51 (1)

Республика Ингушетия - 48

Магаданская область - 47 (1)

Республика Тыва - 42 (1)

Камчатский край - 42

Республика Северная Осетия - 40

Чувашская Республика - 40

Республика Марий Эл - 39

Республика Татарстан - 38 (7)

Севастополь - 35 (2)

Еврейская АО - 29

Чеченская Республика - 6

Ненецкий АО - 2

Чукотский АО - 2

