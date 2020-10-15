В России отмечено рекордное число умерших за сутки пациентов с коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 13 754 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 286 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Число умерших за сутки - максимальное с начала пандемии. Всего в стране выявлено 1 354 163 заболевших и 23 491 умерший. В Москве за сутки прибавилось 3942 заболевших, 57 человек скончались. В столице за неделю на четверть выросло число находящихся на ИВЛ пациентов с COVID-19, составив 319 человек, сообщает городской оперштаб.
Число новых случаев коронавируса за последнюю неделю на 29% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1196 пациентов. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 15,5% больше, чем за предыдущую.
Число выписанных из российских больниц за сутки составило 8392 человека, общее количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 048 097 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3942 (57)
Санкт-Петербург - 638 (46)
Московская область - 439 (9)
Ростовская область - 281 (12)
Нижегородская область - 281 (6)
Воронежская область - 217 (5)
Свердловская область - 213 (7)
Красноярский край - 204 (4)
Ханты-Мансийский АО - 195 (1)
Архангельская область - 193
Иркутская область - 183 (1)
Алтайский край - 178 (6)
Кемеровская область - 177 (7)
Забайкальский край - 177
Ульяновская область - 174 (7)
Томская область - 170
Волгоградская область - 167 (3)
Оренбургская область - 167 (1)
Ставропольский край - 163 (6)
Республика Крым - 163 (3)
Ямало-Ненецкий АО - 162
Омская область - 158 (4)
Мурманская область - 157 (5)
Республика Коми - 156 (7)
Саратовская область - 152 (1)
Пензенская область - 150 (1)
Самарская область - 134 (3)
Тюменская область - 133 (1)
Республика Саха (Якутия) - 130
Новосибирская область - 127 (6)
Удмуртская Республика - 126 (5)
Хабаровский край - 120 (2)
Орловская область - 114 (1)
Пермский край - 111 (5)
Республика Бурятия - 107
Краснодарский край - 106 (4)
Тверская область - 104 (2)
Республика Алтай - 102
Приморский край - 101 (1)
Кировская область - 100 (1)
Ленинградская область - 99
Челябинская область - 97 (2)
Белгородская область - 94
Брянская область - 94 (2)
Ярославская область - 94
Калужская область - 90
Рязанская область - 90
Ивановская область - 88 (2)
Курская область - 85 (1)
Республика Дагестан - 84 (9)
Кабардино-Балкарская Республика - 82 (1)
Республика Карелия - 80
Республика Калмыкия - 80 (4)
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Вологодская область - 79
Владимирская область - 78
Калининградская область - 78 (1)
Костромская область - 77 (5)
Сахалинская область - 75
Астраханская область - 70 (2)
Тульская область - 69 (1)
Республика Башкортостан - 69 (1)
Курганская область - 68 (3)
Республика Хакасия - 68 (3)
Тамбовская область - 67
Смоленская область - 66 (3)
Республика Мордовия - 66
Липецкая область - 64 (1)
Новгородская область - 64
Псковская область - 64
Амурская область - 62 (3)
Республика Адыгея - 51 (1)
Республика Ингушетия - 48
Магаданская область - 47 (1)
Республика Тыва - 42 (1)
Камчатский край - 42
Республика Северная Осетия - 40
Чувашская Республика - 40
Республика Марий Эл - 39
Республика Татарстан - 38 (7)
Севастополь - 35 (2)
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 6
Ненецкий АО - 2
Чукотский АО - 2