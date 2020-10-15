Рейд по проверке соблюдения масочного режима пассажирами в Московском метрополитене

Фото: Александр Авилов / АГН "Москва" Москва, октябрь 2020 года

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Пассажиры без средств индивидуальной защиты - масок и перчаток - не будут допускаться к проезду в московском транспорте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта Москвы в четверг.

"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавируса. Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в транспорте будет усилен: проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы.

"В предписании говорится и о мерах, которые мы уже выполняем с самого начала пандемии и будем продолжать выполнять так же строго: все водители и машинисты Московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом", - отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор тем временем предписал усилить дезинфекцию всех поверхностей. Кроме того, не менее 10% сотрудников Мостранспорта должны сдавать тест на коронавирус каждые 15 дней.

Новые правила начнут действовать с 16 октября.

Масочно-перчаточный режим введен в Москве 12 мая. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы и на вокзалах - обязательно. Как ранее сообщил ТАСС руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тыс. постановлений о штрафах за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 млн рублей.

За несоблюдение в общественном транспорте масочного режима предусматривается штраф в 5 тысяч рублей. В том случае, если пассажир после обращения контролера наденет маску и перчатки, его не станут штрафовать. С 1 октября стоимость масок в столичном транспорте снизили до 5 рублей за штуку.

По данным "Москва 24", с ростом числа зараженных коронавирусом растет социальная напряженность, все чаще возникают конфликты между людьми в масках и "безмасочниками". Доходит до драк в метро, торговых центрах и магазинах.

Конфликты случаются даже в культурных заведениях столицы. Так, сотрудники полиции задержали посетительницу Московского театра на Таганке, не желавшую надевать средства индивидуальной защиты перед началом спектакля. Полицейские составят протокол об административном правонарушении, рассказал ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"Женщина, которая отказывалась надеть маску перед спектаклем "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в Театре на Таганке, задержана. В ее отношении будет составлен протокол об административном правонарушении", - сказал собеседник агентства, добавив, что нарушительнице грозит денежный штраф.

По его словам, для разрешения конфликта администрация вызвала Росгвардию и полицию, которые вывели женщину из зала. В ГУ Росгвардии по Москве добавили, что росгвардейцы, выяснив причину конфликта, провели профилактическую беседу с посетительницей театра.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вводятся изменения в работу московских ночных клубов, баров и дискотек. Попасть туда можно будет только после регистрации номеров телефонов. В театры и концертные залы будут пускать только по электронным билетам. Эти правила начнут действовать с 19 октября.