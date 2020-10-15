В Чите прокуратура передала в суд дело бывшего сотрудника межрайонной природоохранной прокуратуры Комсомольска-на-Амуре Алексея Афанасьева, обвиняемого в избиении и изнасиловании подруги Натальи. Об этом "Медиазоне" рассказали в правозащитной организации "Зона права".

В апреле 45-летний Афанасьев уволился из прокуратуры с формулировкой "по собственному желанию" после того, как женщина написала в полицию заявление о том, что он избил ее шваброй и раскладушкой. По словам подруги прокурора, ранее Афанасьев неоднократно избивал ее так, "что синяков не оставалось, но [она] даже встать не могла".

Как следует из материалов дела, в ночь на 11 мая Афанасьев пришел домой к возлюбленной и стал упрекать ее в том, что он лишился работы из-за нее. Уволившийся "по собственной инициативе" чиновник потребовал вернуть ему подарки и стал сдирать с девушки золотые серьги. "Я начала сопротивляться, и он меня прямо ударил, пнул головой об стену, за волосы прямо", - вспоминала Наталья в разговоре с "Дождем".

После этого Афанасьев изнасиловал женщину. "Я легла, меня тошнило прямо, рвало <..> Он встал, говорит: "Раздевайся" <..> трусы свои эти снял - я же лежала с вытянутыми ногами, даже понять не успела - одежду с меня снял, ноги прям раздвинул. Я начала кричать, а он говорит: "Даже цепочка эта на тебе - мое. Я буду делать теперь что хочу, ты должна будешь терпеть", - говорила пострадавшая подруга силовика.

Когда Наталья пыталась освободиться, Афанасьев "искусал [ей] костяшки рук, буквально жевал руки". "Вырваться было невозможно, потому что я худая, весом около 50 килограммов, а у него вес примерно около 100 килограммов при росте 188 сантиметров", - отметила женщина.

После изнасилования экс-прокурор предложил жертве не писать новое заявление в полицию, а выйти за него замуж. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

23 мая Афанасьева арестовали по делу об изнасиловании с применением насилия (часть 1 статьи 131 УК РФ), однако 1 июня отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Его дело будут рассматривать в Центральном районном суде Читы.