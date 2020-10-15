volgograd.sledcom.ru ФСБ сообщила о ликвидации группировки, готовившей теракт на монументе "Родина-мать" в Волгограде

volgograd.sledcom.ru

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Волгограде, один из которых планировался на монументе "Родина-мать", остальные - в зданиях органов власти. Об этом сообщается на сайте службы.

По версии ФСБ, в городе действовала ячейка террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, подготовка к терактам координировалась из Сирии. В результате спецоперации в Волгограде были убиты главарь организации и его сообщник, которые оказали вооруженное сопротивление.

Задержания также прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Майкопе. У террористов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, а также литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих атак, сообщает ведомство.

Как сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ).

Уточняется, что убитые - двое уроженцев Республики Узбекистан в возрасте 23 и 27 лет. В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления СВУ, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для атаки.