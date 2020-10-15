Штаб оппозиционера Алексея Навального в Казани обнаружил у мэра города Ильсура Метшина "набор" часов общей стоимостью 120 миллионов рублей. Расследование об этом опубликовано на сайте штаба.

Активисты проанализировали фотографии чиновника с различных мероприятий и пришли к выводу, что самые дешевые часы в коллекции мэра - Rolex Daytone за 1,5 миллиона рублей. Другие часы, с которыми мэр появлялся на публике - Breguet Classique за 1,8 миллиона, Rolex Cosmograph за 7,5 миллионов, Breguet Tourbillon за 17 миллионов рублей, а также Patek Philippe Celestial с фазами луны и подвижной картой звездного неба за 23 млн рублей.

Самые дорогие часы из тех, которыми "блеснул" мэр, - Ulysse Nardine модели "Чингисхан", выпущенные ограниченным тиражом в 30 копий. Их стоимость варьируется от 50 до 65 миллионов рублей (около 700-800 тыс. долларов по текущему курсу). "Тут Метшин даже переплюнул Пескова с его часами за 37 млн", - подчеркивают авторы расследования, сравнивая любовь к роскоши казанского мэра и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Часы "Чингисхан" украшены тематическими фигурками (так называемые жакемары), которые двигаются, изображая бой. При этом всадник на правой стороне часов бьет копьем в кольцо. Сами часы крепятся на черном ремешке из кожи аллигатора. В этой серии также были модели с другими завоевателями мира - Александром Великим и полководцем Ганнибалом.

Одна из фотографий, изученных расследователями, была сделана во время визита мэра к ветерану войны. "Столетнему дедушке наверное бы стало плохо", если бы он узнал, что часы на запястье Метшина стоят 7,5 млн рублей, предположили в штабе Навального.

Расследователи также обратили внимание, что когда мэра заметили с часами за 1,5 миллиона рублей, его официальный доход составлял 2,5 миллиона рублей в год. При этом в том же году он купил апартаменты в ЖК "Кристалл" за 80 миллионов рублей.

Штаб Навального также заметил дорогие часы у заместителя Метшина Дениса Калинкина, который носил как минимум четыре модели общей стоимостью в пять миллионов рублей.

Ранее Штаб Навального в Казани обнаружил, что глава Татарстана Рустам Минниханов имеет коллекцию часов общей стоимостью около 107 миллионов рублей. ФБК также опубликовал расследование о недвижимости на 3,5 миллиарда рублей, которой владеет семья президента республики. Во время съемок расследования в Татарстане на съемочную группу напали.

Добавим, в 2009 году газета "Ведомости" составила список чиновников, которые носят дорогие часы. По ее данным, рекордсменом тогда оказался глава столичного стройкомплекса, заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. У него на руке красовались DeWitt, La Pressy Grande Complication. Стоимость этих часов - свыше миллиона долларов (без учета налогов), пояснял сотрудник компании-производителя.