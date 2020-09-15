Полиция задержала у Администрации президента РФ всех участников акции против передачи Лукашенко российского кредита $1,5 млрд

Партия ЯБЛОКО / Twitter Среди задержанных четверо активистов "Яблока": Владислав Неймарк, Ирина Терехина, Иван Климов, Виктор Петрунин

Партия ЯБЛОКО / Twitter

В центре Москвы задержаны семь человек, в том числе четверо членов партии "Яблоко", вышедших на пикет против предоставления кредита Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

Члена "Открытой России" Сергея Зуева задержали вместе с 13-летней дочерью Василисой. Ее тоже отправили в автозак.

Позднее задержанных отпустили из ОВД "Китай-город" с обязательством о явке. Всем им вменяют ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции), пишет "Новая газета".

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

В связи с этим претендент на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская предупредила, что в случае отстранения Лукашенко от власти долги возвращать никто не будет. "Надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит <...> Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет", - написала Тихановская в телеграм-канале.

Она также обратилась к россиянам с заявлением, что их деньги, как налогоплательщиков, будут потрачены на очередной виток репрессий в Белоруссии. "Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы", - добавила Светлана Тихановская.

Заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец заявил, что в республике ожидают поступление финансового кредита России на 1,5 млрд долларов в короткие сроки. "Ожидается, что мы достигнем соглашения и получим эти средства достаточно оперативно. В короткие сроки сможем разместить эти средства на счетах Минфина", - сказал Белковец в эфире онлайн-проекта Cbonds.

Замминистра отметил, что ранее финкредит РФ в таких объемах не планировался и не обсуждался. Просьба была связана с резким сокращением золотовалютных резервов Белоруссии в августе за счет скачка спроса на иностранную валюту со стороны населения и компаний в течение "протестного" августа. "В августе сложилась негативная ситуация - произошел отток золотовалютных резервов (на 1,4 млрд долларов за месяц. - Прим. "Интерфакса"), что было вызвано значительными объемами покупки валюты со стороны населения и предприятий", - сказал Белковец.

По его словам, "негативная динамика по золотовалютным резервам подтолкнула" белорусские власти "общаться с российскими партнерами". "В первую очередь средства российского кредита будут направлены на поддержание золотовалютных резервов, которые заметно просели", - подчеркнул Белковец.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже сообщил, что часть нового кредита Белоруссии будет использована для рефинансирования прежних долгов. "Как вы знаете, об этом сказал президент, согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит, 1,5 млрд долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что другая часть кредита - новые денежные средства.

В конце августа Лукашенко заявил, что премьер-министры Белоруссии и России проведут переговоры о рефинансировании белорусского госдолга на основании его договоренностей с Путиным. Он уточнил, что "речь идет о рефинансировании в текущем году 1 млрд долларов из долга перед Российской Федерацией". "То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - сказал Лукашенко.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил 1 сентября, что ведомства РФ и Белоруссии начинают техническую проработку условий рефинансирования долга Минска перед Москвой.

Ранее также сообщилось, что в августе Минфин Белоруссии официально обратился в правительство РФ с просьбой о выделении средств для рефинансирования долговых обязательств перед Москвой в 2021 году. Сумма подлежащего погашению долга Белоруссии перед РФ в 2021 году составляет 600 млн долларов. Минск рассчитывает привлечь ресурсы на 15 лет, оптимальным сроком их поступления белорусская сторона считает январь-февраль 2021 года.