Минюст потребовал наказать за непрофессиональное поведение адвокатов обеих сторон по делу Ефремова

Главное управление Минюста по Москве и управление Минюста по республике Северная Осетия - Алания внесли в адвокатские палаты соответствующих регионов представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов, занимавшихся делом о ДТП актера Михаила Ефремова. Речь идет о защитнике артиста Эльмане Пашаеве и представителе потерпевших Александре Добровинском.

Как сообщает "Интерфакс", Минюст добивается наказания адвокатов за их публичные высказывания в рамках расследования и судебного процесса над Ефремовым, но за какие именно, в ведомстве не уточняют. Как говорится в сообщении пресс-службы, высказывания обоих юристов "содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов, а также демонстрирует пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывает на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".

О том, что Минюст намерен добиваться лишения статуса адвоката защитника актера Ефремова Пашаева и привлечения к дисциплинарной ответственности Добровинского, в пресс-службе сообщили на минувшей неделе. В июне представители палаты обращали внимание на то, что оба адвоката дают многочисленные интервью и комментарии электронным и печатным изданиям, в эфире радиостанций и телевизионных каналов, участвуют в различных телевизионных шоу. При этом они публично сообщали сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывали суждения, явно несовместимые с адвокатской профессией и использовали свою причастность к громкому делу для саморекламы. Также там обратили внимание на то, что Эльмана Пашаева трижды лишали адвокатского статуса.

"Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации обеспокоен таким поведением упомянутых адвокатов, не характерным для членов профессионального сообщества, заботящихся об авторитете адвокатуры как независимого института гражданского общества и составной части отправления правосудия. Совет также озабочен тем, что по их поведению в общественном мнении может сложиться превратное представление о существе адвокатской деятельности, ее общепризнанных правилах, ценностях и традициях", - говорилось в заявлении на сайте палаты.

ДТП с участием артиста Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов по пути из бара Ulyss выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм. Таганский районный суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

20 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев представил в суде свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем. Вместе с тем в ходе судебного заседания 6 августа была представлена запись с нагрудного регистратора сотрудника ДПС, на которой Ефремов после аварии признался, что был за рулем автомобиля. Экспертиза ДНК также подтвердила, что Ефремов управлял своим автомобилем во время аварии.

Автотехническая экспертиза показала, что в момент аварии автомобиль актера был исправен. В то же время независимый специалист по автотехническим экспертизам Юрий Фиалко, привлеченный защитой, выразил мнение, что официальная экспертиза была проведена не в полном объеме, а следствие не изучило все обстоятельства аварии. По его словам, необходимо было сделать полное исследование электронного оборудования "джипа" Ефремова, так как из-за неисправности техники машина могла "неконтролируемо ускориться".

Кроме того, в отзыве на официальную автотехническую экспертизу, представленную защитой Ефремова, говорилось, что в ней "не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". Также в экспертизе нет данных об аномалиях, которые якобы могли повлиять на обстоятельства аварии и поведение Ефремова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором. После приговора в виде 8 лет лишения свободы Ефремов также отказался от услуг Пашаева, сочтя, что защитник "подставил" его в ходе рассмотрения дела.