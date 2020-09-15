В России 5529 новых случаев коронавируса, 150 человек умерли за сутки

В России за последние сутки в России выявлено 5529 заболевших коронавирусом в 84 регионах, 150 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 073 849 заболевших и 18 785 умерших.
Из больниц за сутки выписано 5605 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 884 305. Число субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки уменьшилось. В списке остались Ненецкий автономный округ (0%), Смоленская (0,1%) и Московская (0,2%) области, а также добавились Карелия и Чечня (0,2%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 730 (13)
Санкт-Петербург - 206 (26)
Ростовская область - 165 (7)
Московская область - 151 (6)
Нижегородская область - 139 (3)
Ставропольский край - 134 (3)
Ульяновская область - 128 (4)
Свердловская область - 124 (9)
Самарская область - 122
Кемеровская область - 115 (5)
Воронежская область - 112 (2)
Саратовская область - 109 (2)
Красноярский край - 101 (2)
Оренбургская область - 100 (1)
Волгоградская область - 97 (1)
Пензенская область - 95 (1)
Краснодарский край - 94 (4)
Архангельская область - 88
Республика Дагестан - 83 (4)
Ханты-Мансийский АО - 83 (1)
Республика Крым - 75
Республика Калмыкия - 73
Иркутская область - 73 (2)
Мурманская область - 72
Челябинская область - 71
Приморский край - 68 (1)
Забайкальский край - 66 (1)
Хабаровский край - 66 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 65
Удмуртская Республика - 65 (1)
Республика Саха (Якутия) - 65
Кировская область - 63 (2)
Алтайский край - 63 (9)
Пермский край - 61 (2)
Ямало-Ненецкий АО - 61
Новосибирская область - 59 (1)
Томская область - 58 (1)
Орловская область - 51 (1)
Республика Коми - 51
Астраханская область - 51 (1)
Тюменская область - 51 (1)
Республика Ингушетия - 48
Республика Бурятия - 48
Белгородская область - 46
Брянская область - 46
Вологодская область - 44
Омская область - 44 (6)
Ярославская область - 42 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 42 (1)
Ивановская область - 41 (1)
Ленинградская область - 38 (3)
Калининградская область - 35 (3)
Сахалинская область - 35
Липецкая область - 33
Владимирская область - 32
Тульская область - 32 (2)
Магаданская область - 32
Республика Северная Осетия - 31
Республика Башкортостан - 31
Республика Тыва - 31
Калужская область - 30
Рязанская область - 30
Республика Мордовия - 30
Курская область - 29 (1)
Тамбовская область - 29
Республика Хакасия - 29
Новгородская область - 27
Тверская область - 26
Амурская область - 26
Чувашская Республика - 25
Курганская область - 25 (1)
Камчатский край - 23 (4)
Республика Марий Эл - 22 (1)
Республика Татарстан - 22 (3)
Республика Алтай - 21 (1)
Республика Адыгея - 20
Севастополь - 19
Костромская область - 16 (3)
Псковская область - 14
Смоленская область - 9 (1)
Республика Карелия - 8
Еврейская АО - 8
Чеченская Республика - 5
Чукотский АО - 1