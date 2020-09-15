В России 5529 новых случаев коронавируса, 150 человек умерли за сутки

В России за последние сутки в России выявлено 5529 заболевших коронавирусом в 84 регионах, 150 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 1 073 849 заболевших и 18 785 умерших.

Из больниц за сутки выписано 5605 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 884 305. Число субъектов с наименьшими темпами прироста заболеваемости за сутки уменьшилось. В списке остались Ненецкий автономный округ (0%), Смоленская (0,1%) и Московская (0,2%) области, а также добавились Карелия и Чечня (0,2%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 730 (13)

Санкт-Петербург - 206 (26)

Ростовская область - 165 (7)

Московская область - 151 (6)

Нижегородская область - 139 (3)

Ставропольский край - 134 (3)

Ульяновская область - 128 (4)

Свердловская область - 124 (9)

Самарская область - 122

Кемеровская область - 115 (5)

Воронежская область - 112 (2)

Саратовская область - 109 (2)

Красноярский край - 101 (2)

Оренбургская область - 100 (1)

Волгоградская область - 97 (1)

Пензенская область - 95 (1)

Краснодарский край - 94 (4)

Архангельская область - 88

Республика Дагестан - 83 (4)

Ханты-Мансийский АО - 83 (1)

Республика Крым - 75

Республика Калмыкия - 73

Иркутская область - 73 (2)

Мурманская область - 72

Челябинская область - 71

Приморский край - 68 (1)

Забайкальский край - 66 (1)

Хабаровский край - 66 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 65

Удмуртская Республика - 65 (1)

Республика Саха (Якутия) - 65

Кировская область - 63 (2)

Алтайский край - 63 (9)

Пермский край - 61 (2)

Ямало-Ненецкий АО - 61

Новосибирская область - 59 (1)

Томская область - 58 (1)

Орловская область - 51 (1)

Республика Коми - 51

Астраханская область - 51 (1)

Тюменская область - 51 (1)

Республика Ингушетия - 48

Республика Бурятия - 48

Белгородская область - 46

Брянская область - 46

Вологодская область - 44

Омская область - 44 (6)

Ярославская область - 42 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 42 (1)

Ивановская область - 41 (1)

Ленинградская область - 38 (3)

Калининградская область - 35 (3)

Сахалинская область - 35

Липецкая область - 33

Владимирская область - 32

Тульская область - 32 (2)

Магаданская область - 32

Республика Северная Осетия - 31

Республика Башкортостан - 31

Республика Тыва - 31

Калужская область - 30

Рязанская область - 30

Республика Мордовия - 30

Курская область - 29 (1)

Тамбовская область - 29

Республика Хакасия - 29

Новгородская область - 27

Тверская область - 26

Амурская область - 26

Чувашская Республика - 25

Курганская область - 25 (1)

Камчатский край - 23 (4)

Республика Марий Эл - 22 (1)

Республика Татарстан - 22 (3)

Республика Алтай - 21 (1)

Республика Адыгея - 20

Севастополь - 19

Костромская область - 16 (3)

Псковская область - 14

Смоленская область - 9 (1)

Республика Карелия - 8

Еврейская АО - 8

Чеченская Республика - 5

Чукотский АО - 1

