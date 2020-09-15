ЛДПР / ВКонтакте Лидер ЛДПР Владимир Жириновский испытал на себе вакцину "Спутник V"

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Некоторые депутаты Госдумы вошли в группу добровольцев, участвующих в пострегистрационной третей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Со своей стороны планирую в будущем также пройти вакцинирование", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в первую очередь нужно привить людей, которые входят в группу риска по возрасту, заболеваниям и другим критериям, а "потом уже подумаем о себе". Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в рамках пострегистрационных испытаний добровольцев, начавшихся на прошлой неделе, привито более 300 человек.

Примерно у 14% вакцинированных, по словам Мурашко, возникают "небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры", передает ТАСС. Министр назвал эти осложнения прогнозируемыми, отметив, что они описаны в инструкции. "Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются", - сказал он.

Партии вакцины "Спутник V" начали поступать в российские регионы. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что взаимодействуют с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19, и уже начала участвовать в последней стадии испытаний препарата.

По словам Мурашко, на регистрации в России находятся еще пять вакцин: две отечественные и три зарубежные. В числе этим вакцин - разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора и института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca, разрабатываемая при участии Оксфордского университета.

В начале сентября AstraZeneca по своей инициативе приостановила клинические испытания после того, как, по данным СМИ, у одного из добровольцев возникли осложнения неврологического характера. В компании решили дождаться установки диагноза и понять, связана ли реакция с введением вакцины. Накануне испытания возобновились, управление по контролю за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании (MHRA) подтвердило безопасность их проведения.

Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин в 17 научных организациях, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вакцину "Спутник V" уже испытали на себе одна из дочерей Путина, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Курской области Роман Старовойт.