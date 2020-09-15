Каждый пятый россиянин (20%), или около половины тех, чей труд оплачивается официально, дал бы положительный ответ на предложение работодателя выдавать часть зарплаты "серыми" деньгами. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно исследованию, 20% опрошенных граждан РФ ответили положительно на вопрос: "если бы работодатель предложил вам повысить зарплату на 10-15% и при этом половину зарплаты вам бы стали выплачивать "в конверте", вы согласились бы на такое предложение или нет?"

По данным ФОМ, 22% всех респондентов, или также почти половина работающих сограждан, получающих только "белую" зарплату, на такое предложение не дали бы согласие.

Социологи отмечают, что 46% всех респондентов получают только официальную зарплату при том, что удельный вес работающих россиян среди всех опрошенных составляет 58%.

По данным опроса, 5% всех респондентов, или каждый двенадцатый работающий россиянин всё, что зарабатывают, получают неофициально. 4% участников опроса получают часть зарплаты "в конверте", передает "Интерфакс".

18 процентов опрошенных одобряют выплаты "в конверте". Из них по 5% аргументировали свою позицию тем, что государство собирает слишком высокие налоги и тем, что официальные зарплаты слишком низкие. Еще 4% респондентов отмечают, что с "серой" зарплаты не будет налоговых отчислений государству. А 3% фактически объяснили свое нежелание платить налоги тем, что "государство действует в своих интересах, не оказывает социальной поддержки людям".

На вопрос социологов о том, как изменилось количество людей, получающих зарплату или ее часть неофициально за период пандемии, 20% респондентов ответили, что таких стало больше. Каждый третий гражданин РФ (33%) считает, что численность таких людей не изменилась, а 9% опрошенных считают, что снизилась. Затруднились высказать свои предположения по этому вопросу 39% респондентов.

Всероссийский опрос был проведен 14-16 августа 2020 года среди 1 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.