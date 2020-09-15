Во вторник Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 декабря, отказав в удовлетворении жалобы защиты. Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле

Мосгорсуд / ВКонтакте Сафронова, который около десяти лет писал в "Коммерсанте" об оборонном комплексе, а после ухода оттуда несколько месяцев до возбуждения дела работал советником гендиректора "Роскосмоса", в июле арестовали по делу о госизмене (статья 275 УК)

АГН "Москва"

Следователь по особо важным делам СУ ФСБ Александр Чабан, расследующий дело журналиста Ивана Сафронова, устно согласился разъяснить ему суть предъявленного обвинения, пишет "Коммерсант" со ссылкой на одного из адвокатов Сафронова Ивана Павлова.Пока следователь не представил никаких материалов. Когда именно это произойдет, защитник не знает.

Во вторник Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда о продлении ареста Сафронова до 7 декабря, отказав в удовлетворении жалобы защиты. Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле. Слушателей допустили до оглашения постановления.

Иван Сафронов был арестован в начале июля. Вину он не признает и связывает уголовное преследование со своей журналисткой деятельностью. 9 сентября Сафронов просил, чтобы ему сообщили, какую именно содержащую гостайну информацию он, по версии следствия, в 2017 году передал сотрудникам чешской разведки.

"Если [информация] исходила от меня, я приведу ссылки на конкретные открытые источники, из которых она была мной получена. Потому что других источников информации в моем распоряжении никогда не было", - писал журналист.

Сафронова, который около десяти лет писал в "Коммерсанте" об оборонном комплексе, а после ухода оттуда несколько месяцев до возбуждения дела работал советником гендиректора "Роскосмоса", в июле арестовали по делу о госизмене (статья 275 УК).

Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.