В столице баржа с подъемным краном задела Крымский мост и оторвала металлический рельс, по которому передвигаются смотровые люльки. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту.

Авария произошла около 6 утра 15 сентября, передает "Интерфакс". Никто не пострадал. Несущие конструкции моста не задеты. По данным прокуроров, металлический рельс задела неопущенная мачта крана баржи.

К проверке привлечены контролирующие органы, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.