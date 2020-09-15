Саратовский областной суд оправдал местную жительницу Аслиму Салимову, ранее осужденную на 7,5 года колонии за убийство напавшего на нее мужа. Об этом сообщается на сайте суда. В июне Салимову признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Как установил областной суд, вечером 31 августа 2019 года супруг Салимовой вернулся домой пьяным. В пресс-релизе говорится, что его алкогольное состояние "всегда сопровождалось агрессивным поведением". Пьяному мужчине не понравилось, что жена собралась на ночевку к матери. Он загородил дверь, толкал супругу и бил в живот.

В это время их дети находились в комнате. Салимова стала греть на кухне воду, чтобы их искупать. Муж "периодически заходил" на кухню и оскорблял жену, утверждается на сайте суда. Он ударил ногой детскую ванную с водой и опрокинул ее. Салимова попросила "оставить ее в покое", но тот ответил, что "покой ей будет лишь на том свете".

Мужчина начал размахивать ножом, угрожал убийством, загородил дверной проем и прикасался ножом к груди и горлу жены, утверждая, что если "сам не будет жить, то и она не будет", отметил суд. Салимова вырвала нож и два раза нанесла нападавшему удары в грудь.

Потерпевший зажал рану рукой и, обзывая жену, ушел в комнату. Женщина закрылась в другой комнате с детьми, подперев дверь креслом. Утром она обнаружила, что муж умер, и вызвала полицию.

Суд апелляционной инстанции счел, что "угроза физической расправы была реальной", и назвал действия Салимовой "необходимой обороной".