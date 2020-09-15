Фото: INTERRAILS / wikimedia.org Оппозиционер опубликовал фотографию с семьей из больничной палаты и рассказал, что накануне смог целый день дышать самостоятельно

Фото: INTERRAILS / wikimedia.org

Алексей Навальный, продолжающий восстановление в берлинской клинике "Шарите" после отравления, выложил первый после случившегося пост в Instagram и рассказал о своем самочувствии. Он опубликовал фотографию с супругой Юлией и детьми из больничной палаты.

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

Незадолго до публикации этого поста в Кремле заявили, что "все будут рады" выздоровлению Навального. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые за последнее время назвал фамилию оппозиционера, хотя все же успел употребить и эвфемизм "гражданин Российской Федерации", а также не преминул подчеркнуть, что его жизнь спасли российские врачи.

"Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. Если какие-то негативные последствия будут ликвидированы, уже с точки зрения состояния здоровья будут поправлены берлинскими врачами, конечно, все будут только рады. Отслеживать состояние здоровья Навального у Кремля нет возможности", - цитирует Пескова "Подъём".

Комментируя информацию The New York Times о том, что Навальный после восстановления планирует вернуться в Россию и продолжить политическую деятельность, Песков сказал, что "любой гражданин России волен уезжать из России и возвращаться".

Он также отметил, что никто в администрации президента встречаться с Навальным не собирается. "Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече. Убежден, что такой встречи не будет", - приводит слова Пескова РБК.