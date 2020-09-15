Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова

Пресс-служба Правительства России По ее словам, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии

NIAID / Flickr

Человек, перенесший коронавирусную инфекцию, может выделять вирус до 90 дней после выздоровления, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации - вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет", - сказала Попова. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, при этом велик риск того, что вирус будет оставаться в функционально активном состоянии. "Поэтому [после перенесенной инфекции или прививки] <...> я не буду страдать от этого вируса сама, но вместе с тем я могу быть распространителем инфекции, это важно", - пояснила глава Роспотребнадзора.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что в среднем человек остается опасным две недели. "Но исключения могут быть, исключения такого длительного выделения вируса <…>. Заразиться <…> вполне реально", - сказал он.

В июле команда международных ученых под руководством специалистов Национального центра эпидемиологии Испании опубликовала результаты исследования, из которых следовало, что переболевший COVID-19 со временем может утратить иммунитет к коронавирусу. У 14% участников исследования, которые за два месяца до этого сдали положительные пробы на антитела, при повторном тестировании иммунитета не выявили, пишет Forbes. Антитела, как правило, пропадали у людей, у которых при заболевании COVID-19 симптомы были слабо выраженными или отсутствовали вовсе, говорилось в научной статье.

Позднее исследователи из Университета Гонконга заявили, что сумели впервые генетически подтвердить случай повторного заражения COVID-19. Вирус повторно обнаружили у 33-летнего мужчины спустя четыре с половиной месяца после первого заражения. В первый раз ему пришлось лечь в больницу из-за COVID-19, во второй болезнь проходила бессимптомно.