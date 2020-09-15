Сторона защиты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре прошлого года восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, получила утвержденное прокуратурой Читинского гарнизона обвинительное заключение по уголовному делу.

"Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению военной прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля. Вчера также обвинительное заключение было направлено Рамилю в СИЗО Читы, где он в настоящий момент содержится", - сообщил адвокат обвиняемого Равиль Тугушев на своей странице в соцсети.

Он отметил, что дело будет рассматриваться во Втором окружном военном суде Восточного военного округа. Дата предварительного заседания будет назначена в течение двух недель с момента поступления дела в суд. В августе адвокаты подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

Напомним, 25 октября 2019 года в Забайкалье военнослужащий-срочник батальона охраны склада ядерных боеприпасов Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Он был призван из Тюменской области летом 2019-го. В результате стрельбы погибли старший лейтенант Пьянков, капитан Евсеев, сержант контрактной службы Роман Ковалев, ефрейтор Андреев, рядовые Богомолов, Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое военнослужащих, рядовые Графов и Шпак, получили ранения.

По версии Минобороны, у солдата произошел нервный срыв из-за "личных обстоятельств". Комиссия ведомства установила, что имел место "межличностный конфликт", а Шамсутдинов был "психологически несовместим" с одним из находившихся в составе караула офицеров. Факты физического насилия в отношении солдата комиссия не подтвердила.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ранее он приказывал направлять в армейские подразделения охраны на длительные задания (более трех суток) служащих по контракту, а не солдат срочной службы. Но его приказ был грубо нарушен, что и привело к такому "вопиющему преступлению".

Следствие проверяло несколько версий случившегося, в том числе и ту, что убийство произошло из-за ксенофобии: якобы сослуживцы издевались над Шамсутдиновым из-за его национальности. По словам одного из бывших солдат-срочников, служившего в той же части, там процветала дедовщина.

В декабре Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.

В январе также было обнародовано открытое письмо Шамсутдинова, в котором он объяснил свои действия и принес соболезнования семьям погибших. "Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог", - говорилось в письме.

По словам солдата, он не скрывался от призыва и в дальнейшем "хотел связать свою жизнь" с армией. "Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался, - написал Шамсутдинов. - Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принес людям, и сломал свою жизнь".

Ранее Шамсутдинов рассказал отцу, что в его части царили "тюремные порядки", а новобранцев подвергали унизительному обряду, сопряженному с сексуальным насилием. В тот день офицеры обещали "опустить" рядового. "Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула - все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?" - говорил Рамиль. По его словам, "эту часть, этот гадюшник, давно надо было разогнать".

Отец солдата Салимжан Шамсутдинов считает, что толкнуть его на преступление могла только дедовщина. "Что могло? Дедовщина только. Это бесконтрольность со стороны офицеров. Закрывали глаза на все происходящее, унижения, оскорбления. Он у меня был терпеливый, до такой степени терпеливый, неконфликтный, все выдерживал. Если его обижают, издеваются, он терпел, в конфликт не вступал. Так его довести, чтобы он восемь человек расстрелял, - это уму непостижимо!" - пояснил Салимжан Шамсутдинов. Его слова приводило информагентство "Сибирь.Реалии".

Обвинение в неуставных отношениях было предъявлено срочнику Руслану Мухатову. Его уличили в нескольких эпизодах издевательств над солдатами младшего призыва. Так, в воскресенье 15 сентября 2019 года, когда в части не было старших офицеров, он в ходе физподготовки заставлял солдат выполнять не предусмотренные программой упражнения - "ловить бабочек" (приседать и прыгать по команде, хлопая в ладоши) и ходить гуськом на месте ("морская пехота"). "Он не давал нам отдыхать, я видел, как Слава Муркин упал с судорогой и заплакал от боли. Мухатов заставил его встать", - зачитали в суде показания Шамсутдинова.

Мухатов в тот день также в боксерской перчатке "пробивал лося" другим солдатам (заставлял их скрестить руки на уровне лба и бил). На заседании 20 февраля Мухатов заявил, что те сами просили его об избиении. "Раньше он такого не говорил, а теперь здесь стал говорить, что его солдаты провоцировали на это. Мы считаем, что это абсурд и неправдоподобно", - говорил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

В сентябре Мухатов ударил Шамсутдинова в плечо и голень, когда тот пошел курить в неположенное время. Согласно озвученным показаниям Шамсутдинова, в первые месяцы в части тот его не трогал, однако ближе к "дембелю" стал вести себя агрессивнее, а "другие старослужащие поддерживали его". Сам Мухатов признался, что издевался над Шамсутдиновым и еще семью солдатами.

В марте 2020 года суд вынес Мухатову приговор - два года лишения свободы условно и штраф в 30 тысяч рублей. Суд принял во внимание, что Мухатов впервые привлекается к уголовной ответственности, а также учел позицию потерпевших о снисхождении. Смягчающим обстоятельством признано частичное признание вины Мухатовым и добровольное возмещение ущерба: он заплатил потерпевшим по 500 рублей. Отягчающих обстоятельств суд не нашел. Во время заседания Мухатов заявил, что раскаивается.