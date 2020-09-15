Россия открыла границу с Южной Осетией

Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов коронавирусные ограничения на въезд в страну и выезд из нее. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ограничения снимаются для членов экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Они могут использовать для передвижения автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов, поясняется в документе.

Ограничения также не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров с иностранными партнерами.

Кроме того, свободное пересечение границы разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности крылатых машин отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями.

В правительстве Южной Осетии сообщили, что с 15 сентября возобновляется пересечение государственной границы с РФ через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме. Запрет действовал в частично признанной республике с начала апреля.