Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения - мышечные боли, слабость, повышение температуры. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прививки от SARS-CoV-2 делали в ходе пострегистрационных испытаний вакцины "Спутник V", в которых, по планам властей, должны участвовать несколько десятков тысяч добровольцев. Части из них обещали вколоть плацебо, чтобы испытания соответствовали принятым международным стандартам. "Более 300 человек привито. У 14 ориентировочно процентов возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли небольшие в течение суток, изредка бывает температура", - сказал министр. Его слова приводит РИА "Новости".

Он уточнил, что такие осложнения прогнозируемы: "Это то, что описано в инструкции".

О начале третьей фазы клинических испытаний вакцины Мурашко объявил 9 сентября. Он пояснил тогда, что для испытания вакцины были набраны 31 тыс. человек, а также запущено новое приложение для мониторинга пациентов, которое помогает установить контакт между добровольцем и разработчиком вакцины.

Тогда же заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация в столице уже началась, передает РБК. Введение вакцины происходит в два этапа: сначала добровольцам вводят первый компонент препарата, а через 21 день сделают вторую инъекцию.

Вакцинация проходит бесплатно. Добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ в течение двух недель до начала исследований.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа. При этом он рассказал, что в ходе испытаний прививку сделала одна из его дочерей, имени которой он не назвал. Мурашко тогда доложил президенту, что группа разработчиков вакцины от COVID-19 уже получила патент на изобретение.

Минздрав 12 сентября сообщил, что отправил пилотную партию вакцины в регионы. Ведомство в рамках пилотной программы отработает логистические цепочки, распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. О том, что первая партия вакцины уже выпущена в гражданский оборот, в министерстве заявили 8 сентября. Массовая вакцинация населения запланирована на ноябрь.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что в 2020-2021 годах российскую вакцину смогут получить около 1 млрд человек в мире. По данным фонда, это связано с тем, что более 30 стран, где живет большая часть населения планеты, намерены воспользоваться российской разработкой. В частности, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Греция, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия, государства Латинской Америки.

В частности, было заключено соглашение о поставке 32 млн доз вакцины в Мексику (этого хватит, чтобы привить каждого четвертого жителя страны). Еще 50 млн доз отправят в Бразилию.

Еще четыре препарата - два отечественных и два зарубежных - находятся в стадии регистрации. Это разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, института Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и еще одна вакцина на основе аденовируса шимпанзе AstraZeneca.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что в ходе клинических испытаний вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" у добровольцев не проявилось побочных эффектов, кроме болезненности в месте укола.