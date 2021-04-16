Объемы вакцинации в России растут, и это дает властям возможность задуматься о скором снятии ограничений, введенных из-за коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин

Объемы вакцинации в России растут, и это дает властям возможность задуматься о скором снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом на заседании коллегии Минздрава сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.

"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать", - заявила она, добавив, что с учетом роста уровня вакцинации можно будет думать о снятии ограничений "в какое-то очень ближайшее время". В то же время Голикова призвала соблюдать осторожность при снятии ограничительных мер, поскольку "сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами". Кроме того, в апреле и мае уровень заболеваемости может вырасти с учетом сезонных инфекций.

По словам вице-премьера, сейчас прививку от коронавируса сделали "существенно больше" 8 млн россиян. При этом она не уточнила, сколько человек прошли вакцинацию полностью, а сколько получили один компонент препарата. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия сможет снять большинство ограничений и "вступить в новое постковидное время" раньше, чем многие другие страны. Это произойдет при выработке коллективного иммунитета, если в регионах ответственно отнесутся к вакцинации.

Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 995, до 4 684 148. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 109. Всего уже выздоровели 4 310 557 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся. Еще 268 796 человек продолжают лечение.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 795 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,24%, следует из данных штаба.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 2476 (57)

Санкт-Петербург - 704 (30)

Московская область - 595 (16)

Ростовская область - 242 (16)

Нижегородская область - 219 (14)

Самарская область - 194 (15)

Воронежская область - 179 (8)

Иркутская область - 162 (7)

Саратовская область - 141 (3)

Свердловская область - 122 (14)

Красноярский край - 119 (12)

Челябинская область - 116 (6)

Волгоградская область - 112 (5)

Пермский край - 104 (11)

Краснодарский край - 103 (12)

Республика Крым - 98 (4)

Республика Башкортостан - 98 (3)

Пензенская область - 96 (4)

Ленинградская область - 94 (6)

Ярославская область - 87 (2)

Тверская область - 86 (7)

Ставропольский край - 85 (5)

Ульяновская область - 83 (4)

Белгородская область - 83 (2)

Брянская область - 83 (1)

Новосибирская область - 82 (5)

Тульская область - 78 (11)

Оренбургская область - 78 (5)

Курская область - 78 (4)

Кировская область - 77 (1)

Архангельская область - 76 (20)

Алтайский край - 76 (6)

Липецкая область - 74 (1)

Тамбовская область - 72 (3)

Вологодская область - 71 (4)

Астраханская область - 71 (2)

Псковская область - 70 (5)

Удмуртская Республика - 68 (1)

Омская область - 67 (3)

Республика Карелия - 67 (3)

Владимирская область - 67 (2)

Кемеровская область - 66 (1)

Калужская область - 63

Ивановская область - 61 (6)

Ханты-Мансийский АО - 59

Республика Коми - 58 (6)

Орловская область - 58 (3)

Тюменская область - 53 (3)

Рязанская область - 50

Республика Саха (Якутия) - 49

Чувашская Республика - 47 (4)

Смоленская область - 45 (4)

Новгородская область - 45

Мурманская область - 42 (2)

Калининградская область - 42 (2)

Республика Дагестан - 40 (4)

Республика Бурятия - 39 (3)

Забайкальский край - 39 (2)

Приморский край - 39 (1)

Сахалинская область - 38

Курганская область - 38

Республика Мордовия - 34 (2)

Республика Татарстан - 32 (3)

Хабаровский край - 32

Костромская область - 31 (3)

Кабардино-Балкарская Республика - 31 (2)



Севастополь - 25 (1)

Томская область - 20

Республика Хакасия - 20

Ямало-Ненецкий АО - 17

Республика Марий Эл - 17

Республика Калмыкия - 15 (1)

Амурская область - 14 (2)

Республика Адыгея - 12 (1)

Республика Северная Осетия - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 12

Камчатский край - 11

Чеченская Республика - 10

Республика Ингушетия - 10

Республика Алтай - 8

Магаданская область - 2

Республика Тыва - 2

Еврейская АО - 1

Чукотский АО - 1

Ненецкий АО - 0

