Объемы вакцинации в России растут, и это дает властям возможность задуматься о скором снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом на заседании коллегии Минздрава сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать", - заявила она, добавив, что с учетом роста уровня вакцинации можно будет думать о снятии ограничений "в какое-то очень ближайшее время". В то же время Голикова призвала соблюдать осторожность при снятии ограничительных мер, поскольку "сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами". Кроме того, в апреле и мае уровень заболеваемости может вырасти с учетом сезонных инфекций.
По словам вице-премьера, сейчас прививку от коронавируса сделали "существенно больше" 8 млн россиян. При этом она не уточнила, сколько человек прошли вакцинацию полностью, а сколько получили один компонент препарата. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия сможет снять большинство ограничений и "вступить в новое постковидное время" раньше, чем многие другие страны. Это произойдет при выработке коллективного иммунитета, если в регионах ответственно отнесутся к вакцинации.
Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 995, до 4 684 148. Об этом сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,01%), в Магаданской области и Еврейской автономной области (по 0,02%).
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 109. Всего уже выздоровели 4 310 557 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, превысила 92% от общего числа заразившихся. Еще 268 796 человек продолжают лечение.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 397 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 104 795 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,24%, следует из данных штаба.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 2476 (57)
Санкт-Петербург - 704 (30)
Московская область - 595 (16)
Ростовская область - 242 (16)
Нижегородская область - 219 (14)
Самарская область - 194 (15)
Воронежская область - 179 (8)
Иркутская область - 162 (7)
Саратовская область - 141 (3)
Свердловская область - 122 (14)
Красноярский край - 119 (12)
Челябинская область - 116 (6)
Волгоградская область - 112 (5)
Пермский край - 104 (11)
Краснодарский край - 103 (12)
Республика Крым - 98 (4)
Республика Башкортостан - 98 (3)
Пензенская область - 96 (4)
Ленинградская область - 94 (6)
Ярославская область - 87 (2)
Тверская область - 86 (7)
Ставропольский край - 85 (5)
Ульяновская область - 83 (4)
Белгородская область - 83 (2)
Брянская область - 83 (1)
Новосибирская область - 82 (5)
Тульская область - 78 (11)
Оренбургская область - 78 (5)
Курская область - 78 (4)
Кировская область - 77 (1)
Архангельская область - 76 (20)
Алтайский край - 76 (6)
Липецкая область - 74 (1)
Тамбовская область - 72 (3)
Вологодская область - 71 (4)
Астраханская область - 71 (2)
Псковская область - 70 (5)
Удмуртская Республика - 68 (1)
Омская область - 67 (3)
Республика Карелия - 67 (3)
Владимирская область - 67 (2)
Кемеровская область - 66 (1)
Калужская область - 63
Ивановская область - 61 (6)
Ханты-Мансийский АО - 59
Республика Коми - 58 (6)
Орловская область - 58 (3)
Тюменская область - 53 (3)
Рязанская область - 50
Республика Саха (Якутия) - 49
Чувашская Республика - 47 (4)
Смоленская область - 45 (4)
Новгородская область - 45
Мурманская область - 42 (2)
Калининградская область - 42 (2)
Республика Дагестан - 40 (4)
Республика Бурятия - 39 (3)
Забайкальский край - 39 (2)
Приморский край - 39 (1)
Сахалинская область - 38
Курганская область - 38
Республика Мордовия - 34 (2)
Республика Татарстан - 32 (3)
Хабаровский край - 32
Костромская область - 31 (3)
Кабардино-Балкарская Республика - 31 (2)
Севастополь - 25 (1)
Томская область - 20
Республика Хакасия - 20
Ямало-Ненецкий АО - 17
Республика Марий Эл - 17
Республика Калмыкия - 15 (1)
Амурская область - 14 (2)
Республика Адыгея - 12 (1)
Республика Северная Осетия - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 12
Камчатский край - 11
Чеченская Республика - 10
Республика Ингушетия - 10
Республика Алтай - 8
Магаданская область - 2
Республика Тыва - 2
Еврейская АО - 1
Чукотский АО - 1
Ненецкий АО - 0