В Чечне бюджетников заставляют прививаться от коронавируса, угрожая увольнением

АГН "Москва" / Кирилл Зыков

В Чечне сотрудников детских садов принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнения, а справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов чиновники игнорируют, пишет "Кавказский узел" со ссылкой на местных жителей. Издание также ссылается на аудиозапись, на которой представитель системы здравоохранения обращается к медработникам дошкольных образовательных учреждений с требованием направить сотрудников в поликлинику.

"Обязательно доносите до каждого работника. Я сейчас заведующим позвоню и объясню, и вас предупреждаю, чтобы вы со своими работниками провели сперва беседу, а то вы их приводите для количества, а они начинают возмущаться, что вообще не хотят прививаться, их привели против воли. Если хоть один работник в кабинете такое скажет, будем спрашивать с вас. Беседуйте с ними у себя в детсаду, разборки делайте там же. Вы ведете работника, который уже знает, что идет на вакцинацию и делает это намеренно. Пусть это будет хоть один человек. А избежать этого не удастся никому. Кто откажется, будут увольнять", - говорится в аудиозаписи.

Предполагаемый медработник также говорит, что вакцинации не удастся избежать, даже если человек уволится из детского сада - за ним якобы придут участковые. Более того, заявляется, что отказавшихся от вакцинации лишат пенсий и пособий.

Одна из жительниц Чечни сообщила изданию, что ее племянник с детства тяжело болен, у него генетическое заболевание, но матери говорят, чтобы она привела его на вакцинацию. "На справки, что дал лечащий врач парня, никто внимания не обращал. И ей, бедолаге, пришлось ехать в Москву, в клинику, где время от времени лечится ее сын, и оттуда она привезла кипу справок, эпикризов, в которых сказано, что любая вакцинация парню противопоказана. Только после этого семью оставили в покое", - рассказала женщина.

Другая женщина, которая работает педагогом в Урус-Мартане, рассказала, что недавно их собрали на совещание, куда приехал высокопоставленный чиновник, потребовавший провести коллективную вакцинацию. Когда кто-то из зала сказал, что люди не хотят делать прививку и готовы написать заявление на увольнение по собственному желанию, чиновник, по словам женщины, возразил, что "эти люди сами себе проблему придумывают", а уволившимся в любом случае сделают прививку на дому. "Открыто никто нам не говорил, что могут непривитых уволить, но разговоры ходили всякие", - сказала заведующая детсадом Сапият.

В январе на принудительную вакцинацию пожаловались служащие в военной части N 72152 в Ленинградской области, заявившие, что после прививания страдают от головной боли, кашля и повышенной температуры, но после вакцинации их никто не наблюдает. При этом в санчасти нет мест и "нечеловеческие условия". По словам правозащитников, армейское начальство заставляет солдат-срочников делать прививку со словами: " Вы приняли присягу. Выполняйте приказ! Делать вакцинацию". В военной части ситуацию не прокомментировали, а позднее пресс-служба Западного военного округа сообщила редакциям ряда СМИ, что информация "о якобы принудительной вакцинации военнослужащих не соответствует действительности".