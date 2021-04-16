Председатель "Единой России" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с участниками праймериз партии, рассказывая, как нужно вести избирательную кампанию, чтобы одержать победу, похвалил президента РФ Владимира Путина за увеличение зарплат в России, пишет Znak.com.

Упор в своих избирательных кампаниях сторонникам партии власти, заявил Медведев, надо делать на "достижениях последних лет" - так, чтобы не приходилось оправдываться в ответ на критику оппозиции.

И привел пример: "Никто не помнит уже почти, когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, то средняя зарплата по стране была порядка 50 долларов. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад".

"Это, что называется, почувствуйте разницу", - подчеркнул экс-премьер, заверив, что, если сравнивать Россию с "большинством других стран, то такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет".

"Это очень важно. Об этом нужно помнить и рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - посоветовал Медведев.

В 2000 году доллар стоил в среднем 28 рублей, то есть, по данным Медведева, средняя зарплата россиянина 21 год назад составляла 1400 рублей, напоминает издание.

При этом, по официальным данным Росстата, она была в 1,5 раза выше - 2223 рубля. По данным Росстата за 2019 год, средняя зарплата в России составляет 47867 рублей (или 736 долларов при расчете, что 1 доллар равен 65 рублям). Но цены на продукты и услуги в России росли пропорционально росту зарплат.