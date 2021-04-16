Житель Мурманска по приговору 2-го Западного окружного военного суда получил 14 лет лишения свободы за подготовку террористического акта

2-й Западный окружной военный суд

Житель Мурманска по приговору 2-го Западного окружного военного суда получил 14 лет лишения свободы за подготовку террористического акта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Как сообщили в УФСБ, мужчина 1983 года рождения был сторонником запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*. Он намеревался с помощью самодельной бомбы устроить взрыв у здания администрации Ленинского округа Мурманска.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1,5 года и штрафом в 200 тыс. рублей, сказали в ФСБ. Пиговор вступил в силу.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2019 года сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника "Правого сектора"* во время изъятия из тайника мощного самодельного взрывного устройства. Решением суда фигурант уголовного дела был отправлен под стражу. Из картотек 2-го Западного окружного военного суда и Мурманского областного суда, где оспаривалась мера пресечения, следует, что осужденного зовут Денис Шпичка. По данным из открытых источников, Шпичка - индивидуальный предприниматель, занимается организацией похорон, изготовлением памятников и оказанием сопутствующих услуг.

На этой неделе стало известно о задержании в Норильске 31-летнего гражданина Украины, подозреваемого в вербовке в "Правый сектор"*. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Вербовка лица в деятельность экстремистской организации").

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый - приверженец радикального украинского национализма - разделяет основные идеи "Правого сектора"*. С 27 марта по 4 апреля 2021 года он вступил в переписку с гражданином России, обладающим навыками ведения боевых действий и обращения с оружием, уговаривая его принять участие в деятельности экстремистской организации для проведения диверсионных операций на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.