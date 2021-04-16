ВСЕ ФОТО Неизвестные опубликовали базу электронных адресов сторонников Навального, готовых выйти на акцию в его поддержку

АГН "Москва" / Пресс-служба Бабушкинского суда г. Москвы Подлинность базы подтвердил директор ФБК* Иван Жданов

Алексей Навальный / Youtube.com В базу, по словам авторов письма, входят 529 тысяч электронных адресов, которые использовали для того, чтобы подтвердить готовность выйти на митинг в поддержку Навального

free.navalny.com

Неизвестные опубликовали базу электронных почт сторонников политика Алексея Навального, зарегистрировавшихся на сайте в поддержку оппозиционера. Подлинность базы подтвердил директор ФБК* Иван Жданов, слова которого приводит "Медиазона".

Взломщики устроили массовую почтовую рассылку. В базу, по словам авторов письма, входят 529 тысяч электронных адресов, которые использовали для того, чтобы подтвердить готовность выйти на митинг в поддержку Навального. Авторы утверждают, что 70% из них - боты.

"Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тысяч подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать", - написал Жданов.

По его словам, неизвестные получили доступ к базе, которую соратники Навального используют для почтовой рассылки. Директор фонда уточнил, что оппозиционеры используют сервис mailgun.com для работы с большим количеством электронных почт.

Авторы рассылки угрожают раскрыть данные тех, кто оставил адрес электронной почты на сайте "Свободу Навальному!" "А пока мы приступаем к деанонимизации почт, и скоро узнаем ваши имена, телефоны, адреса", - говорится в сообщении.

Жданов подчеркивает, что в утекшей базе есть только электронные адреса без каких-либо других данных. "Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники - отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", - считает он.

23 марта на сайте "Свободу Навальному" запустили интерактивную карту, на которой потенциальным участникам новой весенней акции протеста предлагается подтвердить свою электронную почту и отметить город проживания. "Если на мирный протест выйдут сотни тысяч людей, их требования невозможно будет игнорировать", - говорится на сайте. Конкретная дата акции не называется и будет обнародована только после того, как на сайте соберется не менее 500 тысяч заявок на участие.

Для распространения информации активистам предлагается писать посты в поддержку кампании с хештегом #СвободуНавальному, а также агитировать знакомых регистрироваться на сайте и участвовать в акциях. Также предлагается покупать мерч с надписями "Свободу Навальному" и "Россия будет счастливой". Выручка пойдет на работу штабов Навального. За первые сутки работы было собрано более 170 тысяч подписей, на данный момент там насчитывается более 439 тысяч подписей.