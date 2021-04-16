Алексей Навальный

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Лечащие врачи Алексея Навального, который содержится в ИК-2 в Покрове во Владимирской области, обратились с письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову. Они просят допустить их к осмотру, потому что состояние политика, по их словам, близится к критическому. Текст письма 16 апреля опубликовала "Новая газета". "Учитывая резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований А. А. Навального, мы выражаем крайнее беспокойство по поводу его состояния, которое близится к критическому. У пациента развивается почечная недостаточность, что уже привело к тяжелым метаболическим нарушениям (показания по калию - 7,1 ммоль/л), и далее может привести к тяжелейшей патологии сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца", - пишут врачи.

В соответствии с Токийской декларацией 1975 года, пересмотренной в 2016 году, напоминают они, врач не имеет права игнорировать пытки пациента, которого лишают права на предоставление медицинской помощи и возможности консультаций его лечащими врачами.

Подписавшие письмо кардиолог Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Алексей Кащеев и офтальмолог Анастасия Васильева выражают крайнее беспокойство его состоянием.

Они выражают готовность "незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня", так любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья пациента.