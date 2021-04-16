Московское отделение "Радио Свобода"* подало жалобу в ЕСПЧ против России из-за преследования издания. Об этом сообщается на сайте СМИ.

"Действия российских властей нарушают права на свободу выражения мнения и свободу слова, предусмотренные 10-й статьёй Европейской конвенции по правам человека. От суда требуется введение обеспечительных мер, поскольку, если этого не будет сделано, ООО "РСЕ/РС"* и его генеральный директор могут понести невосполнимый ущерб. Кроме того, преследование "Радио Свобода" * и других проектов корпорации РСЕ/РС* может негативно сказаться на судьбе других независимых СМИ в России", - говорится в жалобе.

Московское отделение "Радио Свобода"* просит ЕСПЧ применить временные меры, предписывающие Российской Федерации воздержаться от исполнения 520 административных протоколов. В 2017 году издание внесли в реестр иностранных агентов, а в этом году Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 100 млн рублей.

Российские власти составили сотни административных протоколов в отношении ООО "РСЕ/РС"* и его генерального директора Андрея Шарого, обвинив их в нарушении законодательства об иностранных агентах. По части этих протоколов суды вынесли решения о назначении штрафов.

В 2017 году "Радио Свобода"* и другие проекты медиакорпорации РСЕ/РС* были признаны в России иностранными агентами. Медиаорганизация неоднократно подчёркивала, что не считает себя агентом какого-либо иностранного государства, поскольку ее редакционная политика полностью независима. Осенью прошлого года Роскомнадзор обязал СМИ-иноагенты особым образом маркировать все их публикации. РСЕ/РС* отказалась выполнять это требование, расценив его как попытку вмешательства в редакционную политику. С 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 миллионов рублей.

Ведомство заявило о намерении составить еще 130 протоколов, удвоив сумму штрафов по каждому из них. ООО "РСЕ/РС"* оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одной из поданных к настоящему моменту апелляций.

"Российским властям не удастся заставить РСЕ/РС* отказаться от свободы слова и честной журналистики. Мы не позволим Роскомнадзору и Кремлю принимать вместо нас решения о том, каким образом обращаться к аудитории в России. Мы надеемся, что Европейский суд по правам человека признает действия российских властей именно тем, чем они являются - попыткой подавить свободу слова и право народа России на доступ к информации; опасным прецедентом, имеющим место в то время, когда независимые СМИ находятся под угрозой по всему миру", - заявил президент корпорации Джейми Флай.

Кроме того, руководство "Радио Свобода"* и телеканала "Настоящее время"* предложило части сотрудников московского бюро уехать из России. Об этом сообщает "Русская служба BBC", ссылаясь на сотрудников этих организаций.

Сотрудникам редакций предложили переехать в Чехию или на Украину, при этом они сами должны решить, оставаться в России или уезжать. Переезд тех, кто решил уехать из Москвы, запланировали на май, при этом речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет. Помимо сотрудников компания также собирается перевезти дорогостоящую технику, оставив в Москве лишь ее небольшую часть.

Само московское бюро закрывать не планируют. В "Радио Свобода"* сообщили, что собираются держать бюро "открытым и работающим" и противостоять "нападкам Кремля". Директор Русской службы "Радио Свобода"* Андрей Шарый, работающий из Праги, сообщил, что редакция планирует перевести из России "только некоторые проекты".

В московских редакциях "Радио Свобода"* и телеканала "Настоящее время"* работают несколько десятков человек, кроме того, с корпорацией сотрудничают еще несколько сотен фрилансеров. Массовый отъезд сотрудников "Свободы"* из России может стать первым таким случаем с момента открытия московского бюро в 1991 году.