Россия решила выслать из страны десятерых американских дипломатов, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге, который транслировался в Twitter, передает "Интерфакс".

"Десять дипломатов [15 апреля] были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в России покинуть нашу страну", - сказал Лавров.

Кроме того, помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков предложил послу США в Москве Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения там консультаций. Ранее о вызове Салливана в Кремль сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Посол Антонов продолжает консультации, ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться, тем более, что в Вашингтоне тоже непонятное происходит порой. По крайней мере, не до конца понятное, поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Джону Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации", - заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр добавил, что после этой пресс-конференции его ведомство обнародует ответные меры Москвы на санкции США.

Лавров также обещал "прекращать деятельность" американских фондов, которые "вмешиваются в российскую внутреннюю политику", запретить нанимать в американские представительства людей без гражданства США и ограничить количество поездок сотрудников Госдепартамента в краткосрочные командировки в Россию.

На сайте МИДа вскоре уточнили, что речь идет о фондах, "подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам".

Лавров, помимо этого, анонсировал, что восемь американских чиновников внесут в санкционный список в ответ на санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Под них в марте попали генпрокурор Игорь Краснов и директор ФСБ Александр Бортников.

В санкционный список, согласно сообщению МИД, внесут генерального прокурора Мэррика Гарланда, директора ФБР Кристофера Рэя, директора Национальной разведки Эврил Хейнс и директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахала.

Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона для консультаций в середине марта, в Москву он прибыл 21 марта. Дата его возвращения в США еще не определена, в Кремле отмечали, что сначала нужно определить дальнейшие перспективы двусторонних отношений в свете политики новой администрации.

При этом Госдепартамент не собирался отзывать Салливана из Москвы, а Белый дом - назначать другого посла.