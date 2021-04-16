В Москве полицейские задержали реаниматолога Игоря Никонова и медсестру Елизавету Плотникову, которые вышли к администрации президента с пикетами в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщила "МБХ медиа" пресс-секретарь профсоюза "Альянс врачей"* Александра Захарова.

"Без объяснения причин задержали. Елизавета уже уходила, была без халата и плаката, но ее догнали. У Игоря на плакате было написано "Право на здоровье вне политики", у Елизаветы - выдержка из статьи 41 Конституции ["Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь"]. Их доставили уже в ОП "Китай-Город"", - сказала она.

Медики четвертый день продолжают пикеты у администрации президента с требованием пустить врачей к Навальному. Ранее во время пикета полицейские задержали заместителя председателя "Альянса врачей"* Кирилла Бородина, а также травматолога Алексея Абзианидзе.

6 апреля возле колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, прошла акция, участники которой требовали предоставить Навальному квалифицированную медицинскую помощь. Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева пыталась попасть на прием к администрации колонии или передать туда письмо. Однако ей отказали под предлогом неприемных часов и антикоронавирусных мер. На акции были задержаны 8 человек, включая съемочную группу CNN.

После этого председатель пермского отделения профсоюза "Альянс врачей"* Артем Борискин, зампредседателя Валерия Меркулова и глава юридической службы организации Александр Генералов получили по 8 суток ареста по ч.3 ст. 20.2.2 КоАП РФ (массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы). В протоколе на Генералова говорилось, что его действия повлекли за собой "нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов". Бывшая глава кемеровского штаба Алексея Навального Ксения Пахомова получила 9 суток ареста.