Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в Москве с 11 мая, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в пятницу.

"Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому", - сказал чиновник. По его словам, "это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей" и своевременно устранить проблемы на них. Комментарий представителя мэрии приводит "Интерфакс".

Петр Бирюков уточнил, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября, за это время будут выполнены гидравлические испытания на более 16 тыс. км сетей.

Заместитель мэра отметил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. "Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней. Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия", - добавил заммэра.

Сроки отключения горячей воды зависят от износа оборудования в каждом конкретном случае. "В новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения, оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может сокращаться до минимально необходимого для проведения профилактических работ, обеспечивающих качественную подготовку оборудования. Замена старых двигателей, насосов и теплообменников требует больше времени и внимания. По этой причине срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах", - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

При этом несколько лет назад Петр Бирюков заявлял, что власти Москвы хотят уменьшить сроки отключения горячей воды в летний период до пяти дней, а в 2008 году срок обещали сократить до 4 дней. Правда, эксперимент, проведенный в 2008 году в Южном Бутово, выявил, что пока коммунальщики к таким срокам не готовы.

Жителям района пообещали, что отключать горячую воду им будут всего на 1-2 дня, однако бутовчане сидели без горячей воды столько же, сколько и остальные москвичи . Впоследствии представители МОЭК заявили, что сократить сроки отключения до трех дней удастся только после обновления всех трубопроводов .