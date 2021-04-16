Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд административный иск о признании экстремистскими организаций ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан) и "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности

Фотобанк Moscow-Live Прокуроры проверяли эти организации по поручению Генпрокуратуры

Вячеслав Акишин / Moscow-Live

Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд административный иск о признании экстремистскими организаций ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан) и "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры.

Прокуроры проверяли эти организации по поручению Генпрокуратуры, передает "Интерфакс".

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции"", - пишут работники прокуратуры.

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в пресс-релизе. - При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

Юрист правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале рассказал, чем грозит им статус экстремистов.

- Организациям запретят любую банковскую деятельность, ФБК* и "Штабы Навального" будут включены в перечень экстремистских организаций.

- Будет запрещена их символика, а ее использование грозит административной ответственностью наравне со свастикой (статья 20.3 КоАП, включая административный арест до 15 суток).

- Организаторам грозит уголовная ответственность - от 6 до 10 лет лишения свободы (часть 1 статья 282.2 УК РФ).

- Произойдет запрет всех пожертвований и донатов: за финансирование экстремистской организации наступает уголовная ответственность и лишение свободы от 3 до 8 лет (статья 282.3 УК РФ).

- Все СМИ будут обязаны указывать под угрозой штрафа экстремистский статус организаций.

Директор ФБК* Иван Жданов прокомментировал требование прокуратуры признать фонд и штабы Алексея Навального экстремистскими. Он написал в твиттере, что по ним "решили проехаться катком".

Ну что же. По ФБК и штабам решили проехаться катком.

Мы не сдаёмся. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) April 16, 2021

Иван Жданов и руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков прокомментировали требование московской прокуратуры о признании организаций экстремистскими в Telegram-канале "Команда Навального". По мнению соратников Навального, требование прокуратуры связано с готовящимся митингом и с выборами в Государственную Думу в сентябре.

"Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник. Просто сам факт работы в ФБК* или в одном из региональных штабов будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае. А в худшем - уголовные дела даже для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях <…> Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", - сказано в сообщении.

У глав организаций, как они пишут, нет ответов, как обеспечить безопасность сотрудников и вести работу в новых условиях. "Мгновенных ответов у нас, конечно, нет. Но мы их найдем. Мы продолжим нашу работу - мирно, публично, эффективно", - заявили Жданов и Волков.

ФБК назвал давлением со стороны властей перед выборами в Госдуму. "Очень важно понимать контекст. Все это беспрецедентное давление на нас - только из-за выборов. Они все посчитали и точно знают, что пролетят там со своей "Единой Россией" по полной программе", - говорится в сообщении организации в Twitter.

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября после того, как проверка ГУ Минюста по Москве выявила переводы в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК говорили, что не могли вернуть эти переводы, поскольку счета фонда в тот момент были заблокированы.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Новым формальным наименованием стало некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ).

25 декабря 2020 года пресс-служба Минюста сообщила, что внесла "ФЗПГ" в реестр НКО-иноагентов вместе с благотворительным фондом "Свеча" и красноярской организацией "Мы против СПИД". Одновременно там проинформировали, что ФБК и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "ВМЕСТЕ" отказано в исключении из этого реестра.

Штабы Навального - сеть организаций, объединяющих по всей стране сторонников оппозиционера. Штабы существуют в большинстве регионов России, они работают на принципах волонтерства, их участники занимаются различным активизмом..