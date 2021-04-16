По ее данным, для бесперебойной круглогодичной подачи воды запас в водохранилищах региона должен быть не менее 21 млн кубометров

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В Ялте ожидаются ограничения подачи воды на фоне засухи последних летю Потребление воды в городе в турсезон вырастает почти втрое, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на отдел информполитики администрации курортного города.

"Мы уже понимаем, что ограничений в летний период нам не избежать даже при самом оптимистичном сценарии. Будем общаться с представителями турбизнеса на эту тему, так как большая вероятность, что сезон будет проходить с насосами и емкостями", - цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

По ее данным, для бесперебойной круглогодичной подачи воды запас в водохранилищах региона должен быть не менее 21 млн кубометров. Общий объем в Загорском и Счастливенском водохранилищах, питающих Ялту, составляет сейчас около 13,2 млн кубометров воды. За счет местных альтернативных источников (Уч-Кош, Хаста-Баш и Массандровский водопад) на данный момент водоснабжение курорта осуществляется круглосуточно.

В среднем в сутки ялтинцы потребляют порядка 45 тыс. кубов воды, а когда приезжают туристы, отметка иногда доходит до 125 тыс. куб. м.

"Приток с 1 по 15 апреля - 4,5 миллиона кубометров. Прежде всего, это благодаря активному таянию снега. Стоит отметить, что верхушки на северном склоне в снегу, поэтому поступление воды еще ожидаем, но сказать точно, как пройдет курортный сезон, мы не можем, поэтому прорабатываем разные сценарии развития событий", - цитирует пресс-служба администрации исполняющего обязанности заместителя директора ГУП "Водоканал ЮБК" Александра Петровичева.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го.

Ранее в пятницу стало известно, что курортный город Алушта в Крыму намерен с 20 апреля вдвое сократить время подачи воды. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Симферополь, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получают воду по графику: в первых двух регионах вода в основном 6 часов в сутки, в последнем - 10, со следующей недели время подачи в Алуште урежут вдвое. Когда позволяют дополнительные источники, Ялта подает воду круглосуточно.

Ранее правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой на 48 млрд рублей, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Кабмин РФ обещает добавить еще порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.