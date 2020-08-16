ВСЕ ФОТО За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4 969 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Общее число заразившихся в стране достигло 922,8 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Все это значит, что в воскресенье суточный прирост случаев заражения в России обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост этого показателя

Фото: Алексей Поляков / Moscow-Live.ru

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 4 969 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение оперативный штаб. У 25,8% пациентов симптомов заболевания нет.Суточный прирост новых заболевших, таким образом, составил 4 969 случаев в 84 регионах. Общее число заразившихся в стране достигло 922,8 тыс. человек.

Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа.

Все это значит, что в воскресенье суточный прирост случаев заражения в России обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост этого показателя. Ранее минимальное значение отмечалось за 10 августа - тогда оперативный штаб отчитался о 4 985 случаях, и показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тыс.

В Москве за сутки зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 045 человек.

Еще 163 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 154 - в Московской области, 150 - в Свердловской области, по 129 - в Ростовской области и Ставропольском крае, 123 - в Нижегородской области, 118 - в Иркутской области, 116 - в Красноярском крае, 103 - в Омской области, 102 - в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 32,5 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 312 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 229 тыс. 888 человек.