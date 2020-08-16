Активисты сломали ограждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. Затем снова начались массовые столкновения активистов с силовиками

Фото: Евгений Романов / youtube.com Экологический субботник, на который приехали тысячи жителей Башкирии, стал очередным этапом противостояния противников и сторонников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК)

Фото: Евгений Романов / youtube.com

Экологический субботник, на который приехали тысячи жителей Башкирии, стал очередным этапом противостояния противников и сторонников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией (БСК), передает "Интерфакс".

Активисты сломали ограждение из металлической сетки, построенное накануне сотрудниками компании. Затем снова начались массовые столкновения активистов с силовиками.

Позднее в воскресенье к протестующим экоактивистам в Куштау приехал глава Башкирии и пообещал, что шихан не будет разрабатываться, пока не найдут компромиссное решение. При этом Радий Хабиров не привел подробностей о том, каким могло бы быть это решение, сообщает "Башмедия".

По сообщениям местных СМИ, работники Башкирской содовой компании начали убирать технику, часть полицейских уехала с места столкновений протестующих и сотрудников ЧОП.

По данным Telegram-канала "Куш on-line", в акции протеста участвуют несколько тысяч человек, в опубликованных видеозаписях с места событий активисты призывают сотрудников правоохранительных органов показать, что они "с народом, а не против народа", и не мешать борьбе за гору.

Общественную безопасность у Куштау поддерживают сотрудники Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии в воскресенье. Они "действуют исключительно в рамках закона".

"В некоторых СМИ и социальных сетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шихана Куштау, якобы используют спецсредства. Однако ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются", - подчеркивается в сообщении. В Росгвардии также отметили, что никто из сотрудников ОМОНа не пострадал.

Па данным адвоката Гарифуллы Яппарова, в субботу у горы были задержаны около 80 человек. "Списки задержанных не дают. Сейчас родные не знают, где находятся их близкие. Сегодня утром мой подзащитный сказал, что задержанных 80 человек", - сообщил он.

В настоящее время вернувшиеся в лагерь активисты снесли забор, сообщил агентству "Интерфакс" член Совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества Руслан Валиев, который находится у горы Куштау. Сотовая связь и интернет на горе в воскресенье практически недоступны.

Напомним, протесты вспыхнули после того, БСК объявила о намерении добывать соду в священном для местных жителей месте. слезоточивый газ. 3 августа БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Активисты не пускали на гору тяжелую технику.

15 августа палаточный лагерь протестующих был разрушен, жившие в нем активисты были вынуждены уехать, представители компании начали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки.Тогда же Ишимбайский городской суд арестовал двух противников вырубки леса на Куштау на трое суток. Административные протоколы в отношении них были по статьям о самоуправстве (ст.19.1 КОАП РФ) и неповиновении требованиям сотрудников полиции (ст.19.3 КОАП РФ). Еще в отношении нескольких активистов были составлены только протоколы о самоуправстве.

АО "Сырьевая компания" (входит в АО "Башкирская содовая компания") получило право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии - до 10 августа 2039 года. БСК рассчитывает начать разработку нового месторождения известняка Куштау в ближайшие несколько лет. По предварительным оценкам компании, запасов Куштау хватит как минимум на 70 лет работы.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что, в отличие от имеющих охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау, Куштау будет разрабатываться, несмотря на протесты активистов.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. Компания уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений.

Власти республики в качестве одного из вариантов сырьевой базы предлагали БСК расположенное в 40 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по кондиции схожи с ресурсами Шахтау. Однако качество сырья здесь не соответствовало требованиям содовой компании.

В СПЧ при главе Башкирии ранее отмечали рост протестной активности в связи с начатой БСК вырубкой леса на горе Куштау и призывали предприятие к диалогу с общественниками.

БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида и анодов с рутений-иридиевым покрытием.