Авторы большого расследования об отравителях Алексея Навального идентифицировали 15 связанных с химическим оружием сотрудников спецслужб, но поименно назвали только тех восьмерых, которые занимались конкретно оппозиционером, рассказал "Медузе" основной автор расследования, болгарский журналист из Bellingcat Христо Грозев.

"Мы убеждены, что эта группа эфэсбэшников имеет отношение к химоружию - мы считаем, что это доказано. Нет никакого невинного объяснения тому, что люди, которые летают под фальшивыми паспортами и имеют квалификацию медиков и специалистов по химоружию, накануне отравления Навального созванивались по защищенной связи со специалистами по "Новичку", а сразу после неудавшейся попытки - со специалистами по масс-спектрометрии", - объяснил Грозев, добавив, что "любой суд приговорит этих людей".

При этом в расследовании Bellingcat не говорится прямо, что именно эти люди применили против Навального яд: "Единственное, что мы можем утверждать по поводу событий в Томске, это то, что эта группа сотрудников ФСБ была в день покушения рядом с Навальным - как и 37 раз до этого, в предыдущих его поездках. Решать, пытались они его убить или нет, мы оставляем читателю".

По одной из гипотез, руководство ФСБ приказало этим восьми сотрудникам в любой момент быть готовыми к спецоперации и все время находиться рядом с Навальным "на случай, если придется все-таки его устранить". По другой версии, они все же несколько раз пытались его отравить, но потерпели неудачу. Как пояснил Грозев, смертельную дозу нервно-паралитического вещества, которая при этом не оставила бы следов и не угрожала самому отравителю, легко рассчитать в лабораторных условиях, в полевых же отравить человека "Новичком" "не так-то просто".

Расследователи не исключают, что эти же люди могли быть ответственны за отравления других оппозиционеров. Также изучаются пересечения маршрутов группы с поездками Бориса Немцова в последние годы его жизни. Однако, по словам журналиста, в 2017 году, после того, как Навальный объявил о выдвижении в президенты, 90% поездок команды из ФСБ было связано именно с оппозиционером.

Отвечая на вопрос об этической стороне расследования, при подготовке которой использовались чужие персональные данные, приобретенные на черном рынке, Грозев сравнил работу журналистов с работой скорой помощи, которая тоже нарушает закон, превышая скорость на дорогах.

"Этические вопросы стояли самые жесткие: в том числе я понимал, что подставляю источники. Но речь шла даже не столько о попытке убить одного невинного человека, сколько об угрозе для пока неизвестного количества россиян, которые до сих пор даже не понимали, что находятся на прицеле очень конкретного и страшного отдела ФСБ", - пояснил Грозев.

По его словам, покупка необходимых сведений обошлась очень дорого, при этом журналист подчеркнул, что тратил на это личные средства, а не деньги фонда Bellingcat. Он отметил, что в России "чрезвычайно большой черный рынок самых разных данных и утечек". Единственный барьер для их получения - не подвергать угрозе источник слива. Отвечая на вопрос о доверии к этим сведениям, Грозев пояснил, что цепочки данных в расследовании составлялись на информации разных источников. "То есть 10 биллингов мы покупаем у 10 разных дилеров. Ни один из которых не знает, что мы на самом деле ищем", - объяснил он.

Внешние наводки Bellingcat старается игнорировать, так как чаще всего они пытаются направить по ложному пути. Практически к нулю сведены и "человеческие источники". Попытки спецслужб скрыть какие-либо данные, по словам Грозева, нередко даже помогают, "потому что убрать - это значит оставить новые доказательства".

Комментируя предположения о том, что основные материалы для расследований Bellingcat получает от западных спецслужб, журналист заметил, что, обладая такой информацией, спецслужбы сливали бы ее скорее крупным изданиям типа The New York Times и собственным правительствам, которые могли бы на основе этих данных вводить санкции.

Грозев добавил, что российские силовики "постоянно сидят" в его компьютере и пытаются попасть в компьютер основателя Bellingcat Элиота Хиггинса, поэтому, если бы им удалось найти доказательства хотя бы одного факта передачи данных от западных спецслужб, Bellingcat "легко было бы уничтожить навсегда".

Расследование об отравителях Навального в очередной раз заставило подивиться неосторожности сотрудников ФСБ, которые, судя по расследованию, даже в секретных командировках пользовались личными телефонами и созванивались по незащищенной сотовой связи. Грозев отметил, что у российских спецслужб есть и грамотные идеи, но их портит плохое исполнение. В качестве примера он привел алгоритм, позволяющий подтасовывать фотографии сотрудников ФСБ, однако в этом алгоритме забыли поставить фильтр по полу, что и позволило раскрыть хитрость.