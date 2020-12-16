Смертность в России на фоне пандемии коронавируса стала рекордной за десять лет

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Коронавирусная инфекция за апрель-октябрь была выявлена у 78,6 тыс. умерших в стране, подсчитал Росстат. В том числе у 46,1 тыс. человек она послужила основной причиной смерти, у остальных - выявлена в качестве сопутствующей причины

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Уровень смертности в России за январь-октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет, следует из соотношения количества умерших на 10 тыс. живущих за соответствующие периоды 2011-2020 годов. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты, произведенные на основе данных Росстата.

К 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения. Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года и на 8,7% меньше, чем в январе-октябре 2011 года. Однако в 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет - с 2010 года, когда смертность выросла на фоне аномально жаркого лета.

В регионах смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие. Общее количество умерших в России за январь-октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь-октябрь) - 1,704 млн человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о росте смертности за десять месяцев на 9,7%, ранее отмечала, что без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась. В конце года власти прогнозируют рост смертности, в том числе в связи с традиционным ростом смертности зимой.

Кроме того, имеет место и фактор избыточной смертности, или дополнительной смертности, связанной с эффектами пандемии. В большинстве стран она превышает смертность от коронавируса. За апрель-октябрь 2020 года в России, по данным госстатистики, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года составила 140,2 тыс. человек.

Коронавирусная инфекция за апрель-октябрь была выявлена у 78,6 тыс. умерших в стране, подсчитал Росстат. В том числе у 46,1 тыс. человек она послужила основной причиной смерти, у остальных - выявлена в качестве сопутствующей причины. На все зарегистрированные случаи с COVID-19 приходится 6,5% от общего количества умерших в стране, или 56% от числа смертей, которые можно считать избыточными.

Из расчетов следует, что смерти примерно 62 тыс. россиян за указанный период не объясняются официальной смертностью от коронавируса. Это может быть связано как с недоучетом смертей от COVID-19, так и с косвенными эффектами пандемии - в частности, возросшей нагрузкой на систему здравоохранения, недоступностью жизненно важной медпомощи и даже психологической реакцией россиян на распространение коронавируса. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что добавленная смертность из-за новой коронавирусной инфекции отмечается во всем мире, а правительство никогда не скрывало данных по смертности, хотя их оценки и оценки Росстата могут разниться.

При этом Росстат с апреля 2020 года перестал публиковать ежемесячную статистику по числу умерших по основным классам причин смерти. Из-за этого пока невозможно проанализировать, смертность от каких заболеваний, кроме коронавируса, выросла на фоне пандемии. В пресс-службе ведомства пояснили, что сроки проведения исследований, необходимых для подготовки окончательных медицинских свидетельств, удлинились, и отсутствие подтверждающих документов не позволяет раскрывать точную информацию о количестве смертей по основным классам и причинам с прежней оперативностью. Однако по итогам 2020 года эта информация будет раскрыта.

В Москве рост показателей смертности в апреле-сентябре 2020 года обусловлен влиянием COVID-19, явившегося в большинстве случаев основной причиной смерти, а в других - катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных заболеваний. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, избыточная смертность в Москве с января по сентябрь составила 14,3 тыс. случаев, а COVID-19 в качестве основной и сопутствующей причины смерти за тот же период отмечен в 14,9 тыс. случаев, что обосновывает всю избыточную смертность за этот период времени.

Согласно расчетам РБК, максимум избыточной смертности в России пришелся на октябрь (почти 47 тыс. случаев) и июль (27,8 тыс.). Больше всего умерших с диагностированным COVID-19, согласно официальной статистике, было в октябре и мае - 22,6 и 12,7 тыс. человек соответственно.

По словам экспертов, уже сейчас очевидно, что избыточная смертность в 2020 году будет выше числа умерших с COVID-19. Зазор между общим приростом числа умерших и той его частью, которая обусловлена коронавирусом во всех его проявлениях, может быть следствием как недостаточно полной диагностики COVID-19, так и ростом смертности, который связан с негативным воздействием пандемии на условия оказания медпомощи людям с другими заболеваниями и даже на психологическое состояние людей.

Массовое преобразование стационаров и медцентров в инфекционные больницы и ограничение оказания плановой медпомощи привели к резкому сокращению доступности медицинской помощи, а при определенном уровне распространения вируса часть пациентов могут отказываться от обращения даже за жизненно важной помощью из-за опасений заразиться коронавирусом в самой клинике. Рост смертности в России из-за пандемии приведет к тому, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении по итогам текущего года может снизиться сразу на несколько лет.

В октябре правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, скорректировав значительную часть прогнозных и целевых показателей и ухудшив оценки по численности населения. По новым оценкам, численность россиян сократится на 352,5 тысяч человек. Признав, что в силу объективных причин в ближайшем будущем население РФ будет сокращаться, авторы доклада призывают переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста.

На следующие годы прогноз по убыли также стал более пессимистичным. Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тыс., а затем перейдет к росту: в 2022-2024 годы соответственно на 8,3, 58,3 и 67,6 тыс. человек. По новому прогнозу убыль будет стабильной: численность уменьшится на 290, 238, 189 и 165 тыс. Таким образом, до 2024 года население сократится на 1,2 млн человек.