Ян Москва в сообществе Подслушано Лысково. New / ВКонтакте Жители села Окишино Лысковского района Нижегородской области разместили в соцсетях видео горевшей колокольни. Как выяснилось, колокольню сожгли, чтобы не тратить средства на снос строения, решение о сносе было согласовано с местными жителями

Ян Москва в сообществе Подслушано Лысково. New / ВКонтакте

Жители села Окишино Лысковского района Нижегородской области разместили в соцсетях видео горевшей колокольни. Как выяснилось, колокольню сожгли, чтобы не тратить средства на снос строения, решение о сносе было согласовано с местными жителями. Об этом сообщается на сайте Лысковской епархии.

Автор съемки, размещенной в соцсети "ВКонтакте" , заявляет, что уничтожать полуразрушенную колокольню таким образом "большой грех", и что сначала ее надо было разобрать и вывезти в другое место, и только там сжечь. Уничтожение колокольни вызвало возмущение не только местных жителей, но и пользователей сети.

По данным епархии, колокольня никогда не являлась архитектурным памятником, в последние годы находилась в аварийном состоянии и представляла угрозу для детей, которые там играли. Поэтому здание решили снести и построить на его месте новый храм.

"В связи с трудным финансовым положением было принято решение сжигать разобранную колокольню на месте. Данные действия были согласованы с церковными и государственными властями, пожарным надзором", - говорится в сообщении епархии. На месте работ присутствовали глава администрации Трофимовского сельсовета Андрей Овчинников и пожарные.

Как сообщается на сайте Нижегородской митрополии, церковь Воздвижения Честного Креста Господня в селе Окишино Лысковского района была построена в 1854 году. "Обшитый тесом храм типа "восьмерика на четверике" с трапезной и трехъярусной колокольней под каркасным шатром имел два придела: Петропавловский и Смоленский. Закрытый не позже 1930-х годов, сейчас он стоит без купола, в аварийном состоянии", - сообщается на сайте.