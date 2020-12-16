Вышел на свободу фигурант "московского дела" Константин Котов, отбывший срок по "дадинской" статье

mos-gorsud.ru 5 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к 4 годам колонии общего режима

Московский городской суд / vk.com

Гражданский активист Константин Котов вышел на свободу из исправительной колонии N2 в городе Покрове Владимирской области, сообщила "МБХ медиа" его адвокат Мария Эйсмонт.

Как отмечает телеканал "Дождь", на выходе из колонии Котова встретили бывшие фигуранты "московского дела" Владислав Барабанов и Данила Беглец, а также его жена, фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова. Они поженились в СИЗО в сентябре прошлого года.

Котов пробыл в заключении 493 дня и полностью отбыл наказание в полтора года лишения свободы, которое ему назначили в апреле. До этого ему отказали в условно-досрочном освобождении на неделю раньше.

Котов сообщил корреспонденту "МБХ медиа", что его выпустили ранним утром, чтобы "избежать внимания прессы и толпы". Он рассказал, что планирует и дальше ходить на протестные акции, как только поймет, что происходит в стране, и придет в себя.

"Мне дали премию Немцова, пока я был в колонии. Эта вещь, которую дают авансом, и это надо оправдывать. Я не собираюсь никуда уезжать, тем более у меня здесь [жена] Аня. Ситуацию в стране надо менять, потому что за тот год, что меня не было, стало только хуже", - заявил Котов.

5 сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил программиста Константина Котова к 4 годам колонии общего режима. Его признали виновным в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 212.1 УК РФ). Правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политзаключенным.

В уточненном обвинении содержалось пять эпизодов: участие в сходе в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова (2 марта 2019 года), участие в сходе "В защиту нового поколения" у здания ФСБ (13 мая 2019 года), участие в акции в поддержку Ивана Голунова и против фальсификации уголовных дел (12 июня), призыв выйти на Трубную площадь 19 июля из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (15 июля 2019 года), участие в прогулке после согласованного властями митинга за честные выборы (10 августа того же года).

На четырех вышеуказанных мероприятиях активиста задерживали. За три месяца Котов получил три административных наказания подряд: за организацию несанкционированной акции 15 мая (часть 8 статьи 20.2 КоАП), за участие в несогласованном митинге в поддержку Ивана Голунова (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, штраф 15 тыс. рублей), а также за призывы к участию в несанкционированной акции на Трубной площади (часть 2 статьи 20.2, арест 10 суток).

Исключением стала акция на Трубной: хотя там Котова не задерживали, но позже, 24 июля, его арестовали из-за обвинений в призыве к участию в ней.

Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, выкрикивал лозунги и давал интервью. Однако телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео видно, как Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Изначально Мосгорсуд должен был пересмотреть дело 26 марта, однако из-за эпидемиологической ситуации заседание переносилось несколько раз. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) на соответствие Конституции РФ.

25 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову. После этого Генпрокуратура попросила суд снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в котором приговор назван "чрезмерно суровым". Защита настаивала на отмене приговора.

27 января Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку. После этого Мосгорсуд в ходе пересмотра дела назначил активисту новое наказание в виде полутора лет колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

Позднее Мосгорсуд подтвердил законность обвинительного характера приговора и отметил, что более 1500 участников несогласованной акции, "будучи объединенными деструктивной идеологией, были способны причинить существенный вред охраняемым законом правам и интересам как иных лиц, так и самих участников акции". Сам же Котов скандировал лозунги, "направленные по своему содержанию на подрыв авторитета и дезорганизацию государственной власти в России", а также провокационные призывы к свержению президента России, "к нарушению действующего законодательства, которые по своей сути были направлены на подрыв конституционного строя". Поэтому его поведение было признано деструктивным и заведомо противоправным, как и поведение участников незаконной акции, подчеркнули в суде.