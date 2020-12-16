Уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбудили в Курске в связи с поломкой кислородного оборудования на одной из площадок для лечения пациентов с коронавирусом, после чего 14 пациентов умерли. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В течение нескольких дней умерли 14 пациентов, поскольку были в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту экстренного отключения газификатора, проводится следствие", - сказала представитель ведомства.

Почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации одного из медучреждений Курска, экстренно перевели в начале ноября в другие больницы города после обнаруженной неисправности в газификаторе, который автоматически подает кислород. Как отмечали в администрации региона, при транспортировке ни один из пациентов не умер. По данным прокуратуры области, решение о переводе пациентов в другие больницы было принято из опасений нехватки мощности имеющихся на месте кислородных рамп.

"Ростехнадзор при проверке оборудования [в больнице, где вышел из строя газификатор] выявил некоторые нарушения при техническом обслуживании газификатора. В связи с этим Ростехнадзор возбудил в отношении ответственных должностных лиц больницы дело об административном правонарушении", - добавили в прокуратуре региона.

Напомним, похожий случай произошел в Ростовской области. Там в больнице Ростова-на-Дону 12 октября скончались 13 больных коронавирусом. Как сообщил анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров, их смерть наступила из-за нехватки медицинского кислорода.

"Кислорода [постоянно] не хватало, а 12 октября его не было два часа [подряд] на всех этажах, - пояснил источник в Минздраве. - Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух". По его словам, пять человек умерли в реанимации, еще несколько - в общем отделении больницы. По словам врачей, из-за недостатка кислорода сотрудники вынуждены постоянно снижать его концентрацию в смеси и временно отключать часть пациентов от аппарата, чтобы помочь более тяжелым больным.

Власти назвали сообщения о ситуации в ростовской больнице фейком и посоветовали дождаться результатов проверки. После разгоревшегося скандала Топоров уволился. "Заявление написано по собственному желанию, о причинах увольнения я рассказывал до того, как дал подписку. Так или иначе, все закончилось предсказуемо. Хотел бы отметить, что сам бы больных не бросил и продолжу заниматься врачебной деятельностью", - говорил он.

Позже СМИ сообщили, что вслед за Топоровым из больницы уволились еще шесть врачей. В самом медучреждении официально признали увольнение только трех сотрудников. 28 ноября сообщалось, что из больницы по собственному желанию уволился заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Борис Розин.

В администрации президента РФ отказались признать, что пациенты умерли из-за нехватки кислорода. "По представленной информации медицинская помощь пациентам оказана в необходимом объеме", - подчеркивалось в документе администрации.

Перебоев с подачей кислорода в больнице не было, утверждали власти. "Факты о нарушении системы кислородной передачи, изложенные в объяснениях сотрудников, не отражены в представленной медицинской документации. Согласно объяснениям ответственного дежурного администратора, сообщений из отделения о прекращении подачи кислорода не поступало", - говорилось в ответе администрации президента на журналистский запрос.

Также там подчеркивалось, что 8 из 13 умерших больных были старше 65 лет. Все умершие имели хронические заболевания: у 12 из 13 были болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких. У 29-летнего погибшего пациента было выявлено злокачественное новообразование.

В документе указывалось, что по факту смерти пациентов следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).