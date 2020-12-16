Пресс-служба Правительства России Мишустин призвал "не увлекаться" сдерживанием цен на социально важные продукты питания

Пресс-служба Правительства России

На очередном заседании правительства РФ его глава Михаил Мишустин напомнил, что правительство оперативно подготовило все необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты питания, в том числе меры системного характера. Это позволит "быстро и четко" реагировать на любые вызовы и не допускать необоснованного роста цен, однако сами меры должны оставаться временными. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Мишустин напомнил, что в течение дня в Госдуму будет внесен законопроект, который наделяет правительство правом вводить регулируемые цены на социально значимые продукты питания и вмешиваться в ситуацию в случае роста цен на эти продукты на 10% и более. "Мониторинг будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен", - добавил премьер, подчеркнув, что эти меры по сдерживанию цен должны носить краткосрочный характер.

"Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от административных мер, когда ситуация стабилизируется. Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и принимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме", - заявил он.

Как ранее пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников, до 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями вплоть до конца I квартала 2021 года. Это позволит обеспечить снижение цен уже до конца этого года.

Кроме того, в следующем году производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки. А Минсельхозу предстоит провести работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу в следующем году. Для стабилизации цен на подсолнечное масло на семена подсолнечника введена запретительная вывозная таможенная пошлина - 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года. Также подготовлены предложения по введению вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло, если соглашения с производителями не будут исполняться.

Также в правительство внесен проект постановления о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых и проект постановления об установлении вывозной таможенной пошлины, которая будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Производителям муки и хлебопекарной продукции будут предоставлены субсидии. Также предполагается разработать новую систему поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен, соответствующие предложения будут представлены до конца года.

Кроме того, в ближайшее время будут подготовлены соглашения между производителями сахара и торговыми сетями, направленных на снижение розничных цен на сахар-песок. Подписание соглашений состоится до 20 декабря, сами соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года. Также в следующем году сахарным заводам будут доступны льготные короткие кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей, на что будет выделено два миллиарда рублей.

Аналогичное соглашение о снижении цены на подсолнечное масло будет подписано до 20 декабря, а с 9 января 2021 года на внутреннем рынке будет введена пошлина на экспорт семян подсолнечника. С 15 февраля по 30 июня 2021 года будет действовать механизм квотирования экспорта на пшеницу, ячмень, кукурузу и рожь, а также экспортная пошлина на пшеницу. Ее размер составит 25 евро за тонну. Предполагается, что деньги, полученные после введения указанных мер, будут направлены на развитие сельского хозяйства и поддержку аграриев.

10 декабря премьер-министр потребовал провести переговоры с производителями и руководством торговых сетей, чтобы стабилизировать ситуацию с растущими ценами на продукты питания. Ситуацию с ценами на продукты питания планируется отслеживать еженедельно и докладывать о результатах на оперативном совещании, а также обобщать информацию от министерств и ведомств и контролировать исполнение всех поручений по этим вопросам.

Это произошло после того, как на рост цен обратил внимание президент РФ Владимир Путин: в правительстве на эту ситуацию обратили внимание еще осенью, но тогда рост цен объясняли сезонным фактором, не учитывая увеличение объемов экспорта этих товаров, динамику мировых цен на эти продукты, рост курса валют и сокращение производства ряда товаров. С того времени ситуация не улучшилась.