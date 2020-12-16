"Проект" рассказал о бизнесе Года Нисанова, регулярно входящего в списки "королей недвижимости" по версии Forbes. Ему принадлежит ряд крупнейших ТЦ и торговых рынков, расчет на которых ведется наличными, а сами эти объекты считаются убыточными. Кроме того, по словам бывших партнеров, Нисанов не гнушается откровенными рейдерскими захватами, а структура его компаний максимально запутана.

Традиционно считается, что бизнес Года Нисанова начался с его переезда в Москву и торговли на знаменитом Черкизовском рынке. Сейчас Нисанов считается самым успешным рантье России с состоянием $2,7 млрд: в его активы входят ТЦ "Европейский", рынок "Садовод", ярмарка "Москва", спорткомплекс "Олимпийский", гостиница "Рэдиссон Славянская" и другие. При этом в списках учредителей всех важнейших бизнесов Нисанова значится бакинский юрист Ильгам Рагимов, которому принадлежит около 15% его активов.

Высокопоставленные чиновники отмечают, что Нисанов умеет окружать себя "правильными людьми": в число его знакомых входят глава СВР Сергей Нарышкин, а в число партнеров и сотрудников входят сын главы московского ГУВД Александр Колокольцев и его бывший помощник Николай Головкин, а также сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и уличенный в харрасменте депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Нарышкина и окружение Нисанова связывает многолетняя дружба: глава СВР каждый день ходит плавать в спрятанный от посторонних глаз личный бассейн бизнесмена в "Европейском". Вся семья Нарышкина периодически летала на самолете Нисанова на австрийские лыжные курорты. Дочь главы СВР Вероника Нарышкина летала в Баку на бизнес-джете Нисанова и отмечала 30-летие на борту судна принадлежащей бизнемену "Флотилии Radisson" вместе с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.

В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном "Доме на Композиторской" в районе Нового Арбата. Рыночная стоимость квартиры составляет более 100 млн рублей: дочь главы СВР на момент покупки позволить ее себе не могла, а доход самого Нарышкина, всю жизнь работавшего на госслужбе, в том году составил 5 млн рублей. Спустя всего два месяца Нарышкина обменяла эту квартиру на другую - в ЖК "Ломоносов" на юго-западе столицы.

Человека, с которым она обменялась жильем, зовут Алексей Калашников. Как выяснил "Проект", это сотрудник "Мосазервинзавода", который очень близок к другому приятелю Нисанова Эльману Байрамову. В 2017 году Калашников продал квартиру на Арбате земляку Нисанова из Красной Слободы Роберту Узилову - это один из владельцев площадей в ТЦ "Москва" и бывший член совета директоров рынка "Садовод". Сам Калашников прописан в обычном доме на Севастопольским проспекте. "Проект" не получил от СВР объяснений, на каких условиях Нарышкин и его семья пользуются имуществом Нисанова. В ведомстве заявили, что не комментируют "личную жизнь" своего директора и его семьи.

Как рассказал бывший высокопоставленный сотрудник правительства, в случае затруднений делами Нисанова занимаются "очень большие люди", включая близких к президенту РФ Владимиру Путину братьев Ротенбергов. В 2013 году структуры Нисанова купили принадлежавшую Ротенбергам компанию "Пламя", после чего на ее территории открылся рынок "Фуд сити". По некоторым данным, Аркадий Ротенберг до сих пор является непубличным партнером Нисанова по "Фуд сити", при этом 20% компании владеют явно подставные лица.

Среди прочих друзей Нисанова значится и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, которой он оказывает финансовую помощь в России. Летом 2020 года, с началом нового армяно-азербайджанского конфликта, армянских торговцев перестали пускать на территорию "Фуд-Сити". Партнер Нисанова Ильгам Рагимов хвастался в интервью азербайджанскому изданию Musavat, что ущерб, который они нанесли армянам, исчисляется "сотнями миллионов". По его словам, армянских дипломатов, которые пришли вести переговоры, выставили с рынка, зато решение "вызвало восторг" среди отдельных представителей азербайджанской диаспоры.

Рыночная империя Нисанова росла даже тогда, когда столичный мэр объявил войну рынкам и начал закрывать их по самым незначительным поводам. Нисанову принадлежат рынки "Садовод", "Фуд сити", "Южные ворота", "Велозаводский", "Пражский", "Москва" в Люблино, рынок "Левый берег" в Химках. После строительства "Фуд сити" Сергей Собянин объявил, что в Москве будет еще как минимум три таких рынка. Нисанову же принадлежит и значительная часть бывшего Черкизовского рынка, закрытие которого в 2009 году также поспособствовало росту влияния Нисанова.

При этом на рынке "Садовод" продается масса контрафакта, а торговля ведется только за наличные: годовой оборот "Садовода", ТЦ "Москва" и "Фуд Сити" составляет около 600 млрд руб. в месяц, но почти не отражается в банковской системе. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично жаловалась президенту РФ на обилие "серых" схем на "Садоводе", однако с тех пор ситуация не изменилась.

Кроме того, до последнего времени "Садовод" был крупнейшим центром в Москве по обналичиванию криптовалюты через китайских торговцев. Криптовалюты использовались для того, чтобы заплатить за привезенный из Китая товар: получатель расплачивался в Москве рублями, они переводились в цифровые деньги, перекидывались в КНР, где отправитель уже получал юани. Процент от операций, составляющий примерно 0,5%, получали владельцы рынка.

В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на "Садоводе". В тот же день на этих рынках начались обыски: сообщалось, что там искали в том числе криптовалютные фермы. Нисанов утверждал, что причиной обысков стала "драка двух кавказских группировок", члены которых оказались его арендаторами.

Журнал Forbes оценивал доход компаний Нисанова от аренды в баснословные $1,6 млрд, однако в официальной отчетности почему-то указываются совсем другие и гораздо меньшие суммы. Так,"Фуд Сити", по оценке Нисанова, обеспечивает московский регион овощами и фруктами на 70%, и на 25% - мясом. Но несмотря на такие объемы, "Садовод" получает от аренды, по данным отчетности, всего 1,4 млрд руб., а тратит на свое содержание 1,2 млрд. При этом на "Садоводе" расположено 8 тысяч торговых точек средней стоимостью в 200 тысяч рублей в месяц. Выручка от аренды в ТК "Южные ворота" составляет 600 млн руб., и всю ее компания тратит на содержание ТЦ и управленческие расходы. Прибыль от аренды торгово-ярмарочного комплекса "Москва" составляет лишь 36 млн рублей в год.

Между тем Нисанов активно зарабатывает и на контрактах со столичной мэрией: недавно был проведен конкурс на благоустройство территории возле Киевского вокзала и перед торговым центром "Европейский". Подрядчиком была выбрана компания АРПТ. Город заплатил ей за это примерно 3 млрд рублей, что стало самым дорогим подрядом АРПТ за все годы ее существования. А за четыре последних года АРПТ получила госконтрактов на 30 млрд рублей, в основном на благоустройство.

В 2019 году АРПТ получила 6,3 млрд рублей выручки, и почти аналогичную сумму перечислила другим компаниям, близким к Нисанову. Еще 2 млрд руб. получила от АРПТ компания "Прострой", получающая заказы в том числе непосредственно из московского бюджета, - к примеру, в 2019 году она получила заказ на 500 млн руб. на благоустройство парка "Филатов луг".

При этом структура собственности компаний Нисанов максимально запутана: в принадлежащих ему компаниях значатся около 40 разных учредителей. Сам же Нисанов, по словам одного из своих бывших партнеров, не гнушается в том числе и откровенно рейдерскими захватами собственности: после силового поглощения компании партнера из нее начали выводить деньги, в том числе на счета компании АРПТ. Сам Год Нисанов решил не отвечать на вопросы "Проекта", связанные с ведением его дел.